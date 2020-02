Video: Ralfy verkostet Bladnoch 15yo Adela (Review #813)

Diese Woche geht es bei Ralfy in die schottischen Lowlands, zu einer Brennerei mit einer in letzter Zeit turbulenten und in allerletzter Zeit wieder stabilen Geschichte: Bladnoch. Von Diageo ging die Destillerie in den Besitz der Armstrong-Brüder über, die sich dann zerstritten und danach die Brennerei an den australischen Multimillionäre David Prior verkauften (unser Videointerview mit ihm aus dem Vorjahr können Sie hier sehen), der die Destillerie zu neuem Leben erweckte, nachdem lange Zeit dort nichts mehr geschehen war. Auf die nahezu komplette Erneuerung der Ausrüstung folgte noch der Wechsel der Master Distiller, und nun scheint dort alles soweit passend, dass man sich dem Whiskymachen widmen kann.

Der Bladnoch 15yo Adela (er wurde aus Whiskys aus ex-Bourbon-Fässern und Oloroso-Sherry-Fässern komponiert) wurde natürlich noch mit Altbestand kreiert, und er erreicht bei Ralfy 83 Punkte, was eine gute, aber nicht überschwängliche Wertung in seinem System darstellt. Das 15 Minuten lange Video bietet neben der Besprechung des Whiskys natürlich noch jede Menge andere Infos rund um das Wasser des Lebens – und sie können es obenstehend oder auf Youtube sehen.