Video: Ralfy verkostet Lagavulin DE 1994 (Review #831)

Gab es letzte letzte Woche bei Ralfy den Lagavulin aus den letzten Special Releases von Diageo in der Videoverkostung (mit einer hervorragenden Bewertung), so nimmt er sich diesmal den Lagavulin in der Distillers Edition zur Brust. Es geht dabei um die schon etwas ältere Abfüllung Igv.4/498, die im Jahr 1994 destilliert wurde. Er hat sie aus seiner Trinksammlung (Ralfy meint, er hätte auch Flaschen gesammelt, die er selbst nicht öffnen will sondern die er gut wieder verkaufen möchte).

Auch dieser Lagavulin wird bei ihm sehr gut bewertet, und er gibt ihm stattliche 90 Punkte. Das Warum dieser Entscheidung können Sie in den 15 Minuten des Videos gut nachvollziehen, und wie immer ist es sehenswert, weil sehr informativ. Viel Vergnügen dabei, hier oder auf Youtube.