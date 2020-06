PR: Spenden-Livestream von WhiskyJason für die Corona Hilfe Aktion Lichtblick am 26. Juni um 21 Uhr

Auf noch eine Spendenaktion eines Vloggers (neben jener von den Malt Mariners) möchten wir Sie hinweisen: WhiskyJason veranstaltet am kommenden Freitag (26. Juni) um 21 Uhr eine Versteigerung von verschiedenen Unternehmen und Privatpersonen gespendeter Whiskyflaschen, deren Erlös für die Corona Hilfe Aktion Lichtblick gedacht ist.

Was es dabei zu ersteigern gibt und welche Anliegen Sie mit dem Mitbieten unterstützen, können Sie untenstehend nachlesen:

Spenden Live Stream für die Corona Hilfe Aktion Lichtblick am Freitag den 21. Juni um 21 Uhr

100% des Geldes geht an die Corona Hilfe Aktion Lichtblick – https://lichtblicke.de/corona-hilfe/

Nachbarschaftliche Hilfe in NRW und Solidarität mit Kindern und Jugendlichen in Not – dafür steht seit über 20 Jahren die Aktion Lichtblicke. Die finanzielle Unterstützung geht insbesondere an Familien und Alleinerziehende, die geringfügig beschäftigt, freiberuflich oder selbständig tätig sind oder derzeit Kurzarbeitergeld beziehen, und die dadurch ihre laufenden Kosten – trotz staatlicher Hilfspakete – nicht mehr decken können.

Folgende Flaschen werden am Freitag den 26. Juni ab 21 Uhr versteigert

The Nine Springs Peated Breeze – Double Matured & Finish in Madeira Cask mit 48% (0,5 L Flasche) WB: 148660 – 49,00 € von Nine Springs

SILD 2008 Single Malt German Whisky mit 48%´ WB: 122602 – 99,00 € von Carsten H.

Ardbeg Supernova 2019 mit 53.8% WB: 131183 – 175,00 € von Benjamin B.

Van Loon 5 Jahre (2014) Finish in Tawny-Port mit 45% (0,5 L Flasche) WB: 144349 – 60,00 € von Birgitta Rust – Piekfeine Brände

Blair Athol 22y Old Particular mit 52.1% WB: 143136 – 145,00 € von Bremer Spirituosen Contor

Arran 14 Jahre Single Scotch WB: 107538 – 45,00 € von Chris Kapunkt

Glenfarclas 17 Jahre mit 43% WB: 107382 – 65,00 € von SOUL-OF-WHISKY – Norbert Ohneck

BUCH – Bourbon: Ein Bekenntnis zum Amerikanischen Whiskey – 45,00 € von Thomas Domenig

GlenAllachie 12 Jahre mit 46% WB: 111367 – 39,90 € von Robert Senft

Michel Couvreur Overaged mit 52% plus 2cl INTRAVAGAN’ZA Sample 156830 – 79,00 € von Whisky for Life

Singold Emmer Whisky mit 46% (0,5 L Flasche) WB: 142294 – 49,00 € von Hans-Jörg Filp

1993 Glenfarclas 25y mit 46% – 25 Jahre whisky.de WB. 113486 – 128,50 € von Whisky.de

Loch Lomond Amontialado mit 54.8% – für whisky.de WB: 156604 – 82,90 € von Whisky.de

Bain’s Cape Mountain Single Grain – LEIDER 5cl ausgeleckt WB: 94235 – 27.90 vn Whisky.de

Diageo Special Release Samples 2018 von Whisky.de

– Caol Ila 15 mit 59.1% – Cladach mit 57.1% – Lagavulin 12 mit 57.8% – Oban 21 mit 57.9% – Pittyvaixh 28 mit 52.1%“ Diageo Special Release Samples 2018 von Whisky.de

– Caol Ila 15 mit 59.1% – Cladach mit 57.1% – Lagavulin 12 mit 57.8% – Oban 21 mit 57.9% – Pittyvaixh 28 mit 52.1%“ Diageo Special Release Samples 2017 von Whisky.de

– Brora 34 mit 51.9%- Caol Ila 18 mit 59.8% – Collectivum XXVIII mit 57.3% – Lagavulin 12 mit 56.5% – Port Ellen 37 mit 51%“ Ardbeg Alligator The Ultimate mit 51.2% 5cl Sample Packung WB: 51361 von Moet Hennessy Deutschland – Tobias

Ardbeg Galileo mit 49% 5cl Sample Packung WB: 58979 von Moet Hennessy Deutschland – Tobias

Säntis SINGLE BOTTLE AGED 17 YEARS Cask Proof 65.3% Hand Signiert von Karl Locher plus 2 Gläser letztes Mal ging so eine Flasche für 650€ weg nach Asien

Glenmorangie 3x 350cl Set – 60,00 € von Moet Hennessy Deutschland – Tobias

SMWS Festival 2020 Discovery Pack von Dirk – Expedition Whisky

Kyrö Rye No 8 mit 47.2% (0,5 L Flasche) PLUS HAND DESI (Desinfektionsmittel) plus 2x Moisturyeser WB: 147205 70,00 € von Max Sabato – Kyrö Finnish Rye Distillery

Lübbehusen Rye Single Malt mit 42,8% L-Batch 12 WB: 136371 – 60,00 € von The Lübbehusen – von Jens

Signatory Vintage Private Edition No.7 The 7th Son of the 7th Son – Craigellachie 2008 / 2020 WB: 150652 mit 89,00 € von Tim Tünnermann

Die Live-Versteigerung können Sie hier mitverfolgen oder, noch lieber, gleich fleißig mitsteigern!