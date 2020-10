Video: The Distillation of Sounds By Glenfiddich & SKapade Studios

Ein ungewöhnliches Video möchten wir Ihnen heute als unser Sonntagsvideo präsentieren – und zwar eines, das sich dem Whisky aus einer völlig anderen Richtung nähert als sonst: „The Distillation of Sounds By Glenfiddich & SKapade Studios“ ist die Dokumentation eines Projekts, bei dem die Geräusche und Klänge der Brennerei Glenfiddich für Musik gesammelt werden – für ein Stück, das David Allardice, Brand Ambassador für Glenfiddich und Musikproduzent und DJ, sowie der Produzent und DJ Stephen Kirkwood gemeinsam komponiert haben.

Im Begleittext zum Video heißt es dazu:

An audio-visual project by SKapade Studios and Glenfiddich Distillery.

Skapade Studios and Glenfiddich explore one of Scotland’s oldest and most loved industries through a shared love for electronic music. Glenfiddich, a family-run distillery which has been making globally revered single malt Scotch whisky since 1887, has partnered with Dumabrton’s own state of the art production team – Skapade Studios.

The new documentary reveals how Glasgow DJ and Skapade director Stephen Kirkwood worked alongside Glenfiddich ambassador David Allardice, to produce an ambient-electronic masterpiece using only sounds recorded from the Highland distillery.