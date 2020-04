Wallpaper: New Slains Castle, Aberdeenshire

Schottland ist momentan für die allermeisten von uns so fern wie der Mond, aber dennoch können wir zumindest unsere Fantasie auf die Reise schicken – und dabei möchten wir Ihnen mit einem Wallpaper helfen. Unsere Wallpaper sind rechtefrei, das heißt: Sie können sie nach Belieben verwenden, als Poster ausdrucken, auf ein Shirt, als Desktophintergrund, sogar kommerziell dürfen Sie das Motiv verwenden. Also, lassen Sie sich nicht bremsen.

Unser heutiges Wallpaper stammt von Holly Wagner und zeigt das New Slains Castle, oder besser gesagt dessen Überreste. Ein wenig mehr Info dazu von Wikipedia:

Slains Castle, auch bekannt als New Slains Castle, um es von dem nahen Old Slains Castle zu unterscheiden, ist eine Schloss­ruine in Aberdeenshire, Schottland. An einer felsigen Küste, rund einen Kilometer östlich von Cruden Bay gelegen, überwacht es die Nordsee. Den Kern des Schlosses markiert ein Wohnturm, erbaut vom neunten Earl of Erroll im 16. Jahrhundert. Mehrmals wurden bedeutende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt, zuletzt 1837, als es im Scots Baronial Style wiederaufgebaut wurde. Einstmals mit drei ausgedehnten Gartenanlagen ausgestattet, ist es heute nur noch eine dachlose Ruine. An Plänen zur Instandsetzung wurde bis 2009 festgehalten.