Waterford Distillery möchte global expandieren

Die irische Waterford Distillery möchte stärker expandieren. Ihre Whiskys sind bis jetzt in 32 Ländern erhältlich, zukünftig soll der US-amerikanische Markt stärker in den Fokus rücken. Zusätzlich möchte die Brennerei noch auf weiteren internationalen Märkten vertreten sein, auch in einem britischen Premium-Supermarkt sollen demnächst die Abfüllungen der Waterford Distillery erhältlich sein. Um diese Expansion finanzieren zu können, erhält die Brennerei von der britischen Bank HSBC ein Paket von 45 Millionen Euro. Dieses Geld wird es der Waterford Distillery ermöglichen, mehr Whisky reifen zu lassen, wie es bei The spirit business heißt.

Wie die Bank mitteilt, habe sie eine „langfristige Beziehung“ zum Managementteam von Waterford,. Schon mit Bruichladdich arbeitete HSBC zuvor zusammen, bis die Brennerei an Rémy Cointreau verkauft wurde. Vor dem Verkauf von Bruichladdich war Mark Reynier dort CEO, nach seiner Tätigkeit bei Islay-Brennerei gründete er dann die Waterford Distillery in Irland.