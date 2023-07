Wer gewinnt das absolute Westland Tasting Pack mit Westland Colere + Garryana, 2 Nosinggläser und Cap? Hier steht es

Bei unserem letzten Gewinnspiel kamen entdeckungsfreudige Whiskyfreunde voll auf ihre Kosten – mit Westland, dem American Single Malt Whiskey aus dem Bundesstaat Washington: Gemeinsam mit unserem Partner Eggers & Franke, der Importeur für die Whiskeys von Westland, verlosten wir ein repräsentatives Westland Tasting Pack mit zwei hervorragenden Abfüllungen des Whiskeys, dem Westland Colere 2nd Edition und dem Westland Garryana 7th Edition, zwei Nosing-Gläsern und obendrauf noch eine stilechte Westland-Cap – besser kann man American Single Malt Whiskey nicht genießen!

Sommerhitze und Urlaubssaison haben Sie nicht davon abgehalten, wieder zahlreich mitzumachen – dafür ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir mit unseren Preisen Ihren Geschmack treffen.

Und wer hat gewonnen? Wir verraten es Ihnen gleich – aber zuvor hier noch einmal alle Infos über die interessante Brennerei und unsere Preise:

Die Destillerie Westland

Die Westland Destillerie liegt in Seattle, Washington USA. Sie haben sich bewusst gegen die Herstellung von Bourbon entschieden, sondern für die Kategorie American Single Malt Whiskey. So gründeten und führen sie die ASMW-Kommission, zu der derweilen 110 Destillerien gehören.

Die Destillerie legt seit ihrer Gründung im Januar 2010 höchsten Wert auf Qualität. Hergestellt wird jeder Single Malt aus 100% gemälzter Gerste. Das Destillat wird nur bis 80% Vol. destilliert. Für die Reifung werden nur Fässer verwendet, die ein maximales Fassungsvermögen als 700 Liter haben.

Der Westland Colere 2nd Edition, American Single Malt Whiskey

Die Colere Editions werden mit einzigartigen Gerstensorten, welche außerhalb des Rohstoffsystems gezüchtet werden, produziert. Auch die zweite Colere Edition ist limitiert, wird nur einmal im Jahr abgefüllt und hat sich neuen Gerstensorten verschrieben, bei denen der Geschmack und nicht der Ertrag im Vordergrund steht.

„Talisman“ ist eine zweireihige Wintergerste (verwandt mit der Sorte Marris Otter) und wird nach der Destillation ausschließlich in gebrauchten Fässern gereift, um den Holzeinfluss relativ gering zu halten und ihn in die perfekte Balance mit den feinen Aromen des Getreides zu bringen. Getrocknete Zitruszesten, Vanillecreme und frisches Himbeeren sind in der Nase zu finden. Am Gaumen findet man die Noten von braunen Zucker, dunkler Schokolade, Orange und eine Beerenmischung. Abgefüllt ist der Westland Colere 2nd Edition American Single Malt Whiskey mit 46% Alkoholgehalt.

Fasstypen:

1 st Fill Ex-Bourbon (58%)

Fill Ex-Bourbon (58%) 2nd Fill ISC Cooper’s Reserve (42%)

Die Westland Garryana Edition 7, American Single Malt Whiskey

Für die Herstellung des West- land American Oak werden fünf verschiedene Getrei- desorten verwendet: Washington Select Pale Malt, München Malt, ganz spezielles Malz, helles Schoko- ladenmalz und braunes Malz. Durch die Reifung in sowohl Select- als auch Reserve-New-American-Oak- Fässern sowie die Erstbefüllung in Ex-Bourbon-Fäs- sern entsteht ein sehr gut ausgebauter Single Malt. Der Geruch weckt Kindheitserinnerungen an frische Waffeln und Schokoladenpudding. Am Gaumen kom- men fruchtige Noten von Kirschen und Bananen zum Vorschein, abgerundet mit Aromen von Schokolade, Mandeln und türkischem Kaffee.

Verkostungsnotizen

DUFT: Brombeermarmelade, Nelke, leicht verbrannter Pizzateig und gestürzter Apfelkuchen.

GESCHMACK: Melasse, verkohltes Zedernholz, schwarze Johannisbeere und trockener Apfel-Cider.

In der mittlerweile siebten Auflage verbindet sich die elegante Intensität der Garry Oak mit dem eher robusten Kraftpaket aus Washington Wine Casks. Das Endergebnis ist ein spannender Mix aus Frucht und Gewürzen.

GRAIN BILL:

Washington Select Pale Malt

Munich Malt

Extra-Special Malt

Pale Chocolate Malt

Brown Malt

Bairds Heavily Peated Malt

HEFESTAMM:

Belgische Brauhefe

FERMENTATIONSDAUER:

144 Stunden

FASSTYPEN:

Washington State Rotwein (50 %)

Finishing in Fässern, die vorher mit Rotweinen (Syrah und Cabernet Sauvignon) aus Washington State befüllt waren

Virgin Quercus Garryana (46 %)

1st Fill Ex-Bourbon (4 %)

Anzahl Flaschen: 6.900

Mindesreifezeit: 43 Monate

Alkoholvolumen: 50% vol.

Und damit der Genuss perfekt wird, legen wir noch was drauf: Zwei Nosing-Gläser mit dem Westland-Branding und die untenstehende Westland-Cap, ein Markenzeichen für einen waschechten Amerikaner. Jetzt müssen Sie nur noch mitspielen!

Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns für Sie! Die Gewinne werden durch unseren Partner Eggers & Franke versendet – bitte gestatten Sie etwas Zeit dafür!

Und für alle, die diesmal nicht gewinnen konnten: Keine Bange, noch heute gibt es wieder die nächste Gewinnchance – also gleich wieder vorbeischauen, wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team