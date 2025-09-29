Wer gewinnt das „St. Kilians Dinner“ für 2 im Mr. Pepper’s by Whiskykoch in Darmstadt – im Wert von 298 €? Wir lösen auf!

Unser gerade zu Ende gegangenes Gewinnspiel war etwas Ausgefallenes und Genuss pur: Wir verlosten einen kulinarischen Whiskygenuss der Extraklasse. Gemeinsam mit dem Restaurant „Mr. Pepper’s by Whiskykoch„ in Darmstadt konnten Sie bei uns ein wunderbares „St. Kilians Dinner“ gewinnen, mit vier köstlichen, eigens zu den Whiskys komponierten Gängen, besonderen Tropfen aus der Destillerie St. Kilian – und das alles in exquisiter Atmosphäre. Und weil Genießen gemeinsam noch mehr Freude macht, gab es dieses Special gleich für zwei Personen zu gewinnen – im Gesamtwert von 298 Euro!

Für die zahlreichen Einsendungen bedanken wir uns – es macht uns Freude, solche Gewinnspiele zu veranstalten, weil wir merken, dass es Ihnen Freude macht, bei ihnen mitzuspielen.

Bevor wir Ihnen aber verraten, wer diesmal gezogen wurden, hier noch einmal Infos zum Preis und den Personen, die hinter ihm stehen:

Das Mr. Pepper’s by Whiskykoch in Darmstadt

Chris Pepper ist Brite. Der gelernte Koch nennt sich „der Whiskykoch“. Die Leidenschaft für seinen Beruf und für Whisky führte ihn zur Kombination von Whisky und Speisen. Chris bekochte bereits viele Whisky Dinner, Tastings bei Messen und Roadshows u. a. mit Whisky-Legende Charles Maclean, Alex Bruce, John Campbell, Ronnie Cox.

Chris und Marion Pepper

Seit November 2007 führt er zusammen mit seiner Frau Marion das Whiskyfachgeschäft und seit 2018 auch das Whiskyrestaurant „Mr. Pepper’s by Whiskykoch“. Es ist also Laden, Restaurant und Eventlocation in einem. Den Fokus liegt Chris Pepper auf das Menü, das auf die Aromen der Whiskys abgestimmt ist. Bei Chris steht immer der Whisky im Mittelpunkt. Mit seinem trainierten Näschen nimmt er die Abfüllungen sensorisch ‚auseinander‘ und kreiert anhand seiner Tasting Notes das passende Essen. Denn darum geht es ihm: Um die ideale Kombination von Whisky und Food. Er kocht nicht mit Whisky, sondern ZUM Whisky.

Ihr Gewinn: das „St. Kilians Dinner“ für 2 mit vier Gängen und tollen Whiskys von St. Kilian

Zu gewinnen gibt es das „St. Kilians Dinner“ – ein Whisky & Food Special für 2 Gäste – im Wert von insgesamt 298 €. Es beinhaltet:

einen St. Kilian Apero nach Wahl

vier St. Kilian Whiskys (zwei aus der aktuellen Signature Edition, ein Single Cask, eine Sonderabfüllung)

vier vom Whiskykoch darauf abgestimmte Gänge

einen Whiskyliqueur nach Wahl

Espresso dazu unsere homemade St. Kilian beschwipsten Früchte

Persönliche Moderation zu Whiskys & der Kombination mit den Speisen am Tisch

‚kilianisch‘ gedeckter Tisch, Speisekarte

Wichtig: Das Dinner findet im Mr. Pepper’s by Whiskykoch, Weinbergstraße 2, 64285 Darmstadt, statt. Die Anreise und die eventuellen Übernachtungen sind im Gewinn nicht inkludiert – die Gewinner müssen diese selbst organisieren.

Und das „St. Kilians Dinner“ für 2 im Mr. Pepper’s by Whiskykoch in Darmstadt – im Wert von 298 € gewonnen hat:

Georg Belian aus 63743 Aschaffenburg

Unser herzlichsten Glückwünsche an Sie! Genießen Sie diesen unvergesslichen Abend mit hervorragendem Essen und hervorragenden Whiskys – das Restaurant „Mr. Pepper’s by Whiskykoch“ wird Ihnen den Gutschein für Ihr St. Kilians Dinner in Kürze zusenden.

Und für alle, die diesmal nicht gewonnen haben, gilt wie üblich: Gleich heute wieder vorbeischauen, denn wir verlosen in Kürze wieder tolle Preise. Es geht in ca. einer Stunde nach Schottland, auf die Insel Islay – dort warten sechs großartige Whiskys darauf, von Ihnen gewonnen zu werden. Wir sehen uns!“

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team