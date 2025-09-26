Nur bis Sonntag: Gewinnen Sie das „St. Kilians Dinner“ für 2 im Mr. Pepper’s by Whiskykoch in Darmstadt – im Wert von 298 €

Unser aktuelles Gewinnspiel ist etwas ganz Besonderes: diesmal verlosen wir einen kulinarischen Whiskygenuss der Extraklasse. Gemeinsam mit dem Restaurant „Mr. Pepper’s by Whiskykoch„ in Darmstadt können Sie bei uns ein wunderbares „St. Kilians Dinner“ gewinnen, mit vier köstlichen, eigens zu den Whiskys komponierten Gängen, besonderen Tropfen aus der Destillerie St. Kilian – und das alles in exquisiter Atmosphäre. Und weil Genießen gemeinsam noch mehr Freude macht, gewinnen Sie dieses Special gleich für zwei Personen – im Gesamtwert von 298 Euro!

Um zu gewinnen, müssen Sie nur unseren Artikel hier aufmerksam durchlesen, dann die Gewinnfrage beantworten und die Antwort an uns einsenden. Und schon sind sie dabei!

Achtung: Dieses Gewinnspiel endet am Sonntag – also jetzt mitspielen!

Wir wünschen jedenfalls viel Glück – und hier sind alle Infos, die Sie benötigen:

Das Mr. Pepper’s by Whiskykoch in Darmstadt

Chris Pepper ist Brite. Der gelernte Koch nennt sich „der Whiskykoch“. Die Leidenschaft für seinen Beruf und für Whisky führte ihn zur Kombination von Whisky und Speisen. Chris bekochte bereits viele Whisky Dinner, Tastings bei Messen und Roadshows u. a. mit Whisky-Legende Charles Maclean, Alex Bruce, John Campbell, Ronnie Cox.

Chris und Marion Pepper

Seit November 2007 führt er zusammen mit seiner Frau Marion das Whiskyfachgeschäft und seit 2018 auch das Whiskyrestaurant „Mr. Pepper’s by Whiskykoch“. Es ist also Laden, Restaurant und Eventlocation in einem. Den Fokus liegt Chris Pepper auf das Menü, das auf die Aromen der Whiskys abgestimmt ist. Bei Chris steht immer der Whisky im Mittelpunkt. Mit seinem trainierten Näschen nimmt er die Abfüllungen sensorisch ‚auseinander‘ und kreiert anhand seiner Tasting Notes das passende Essen. Denn darum geht es ihm: Um die ideale Kombination von Whisky und Food. Er kocht nicht mit Whisky, sondern ZUM Whisky.

Ihr Gewinn: das „St. Kilians Dinner“ für 2 mit vier Gängen und tollen Whiskys von St. Kilian

Zu gewinnen gibt es das „St. Kilians Dinner“ – ein Whisky & Food Special für 2 Gäste – im Wert von insgesamt 298 €. Es beinhaltet:

einen St. Kilian Apero nach Wahl

vier St. Kilian Whiskys (zwei aus der aktuellen Signature Edition, ein Single Cask, eine Sonderabfüllung)

vier vom Whiskykoch darauf abgestimmte Gänge

einen Whiskyliqueur nach Wahl

Espresso dazu unsere homemade St. Kilian beschwipsten Früchte

Persönliche Moderation zu Whiskys & der Kombination mit den Speisen am Tisch

‚kilianisch‘ gedeckter Tisch, Speisekarte

Wichtig: Das Dinner findet im Mr. Pepper’s by Whiskykoch, Weinbergstraße 2, 64285 Darmstadt, statt. Die Anreise und die eventuellen Übernachtungen sind im Gewinn nicht inkludiert – die Gewinner müssen diese selbst organisieren.

Und so gewinnen Sie das „St. Kilians Dinner“ für 2 im Mr. Pepper’s by Whiskykoch in Darmstadt – im Wert von insgesamt 298 €:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Welcher Landsmann ist Whiskykoch Chris Pepper?

A: Lette

B: Brite

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Whiskykoch“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 28. September 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin des Preises und geben ihn/sie am 29. September bekannt. Der Gutschein für das Dinner wird durch unseren Gewinnspielpartnet „Mr. Pepper’s by Whiskykoch“ versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Whiskykoch“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 28. September 2025, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 29. September 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und „Mr. Pepper’s by Whiskykoch“ sowie der Brennerei St. Kilian (sorry ;-)) sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinngutschein wird von „Mr. Pepper’s by Whiskykoch“ versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team