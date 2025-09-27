Samstag, 27. September 2025, 16:52:20
Frankfurt, München, Wien: Gebr. Heinemann Travel Retail mit exklusivem Laphroag 12yo

Von Oktober bis November ist der neue Laphroaig in Frankfurt und München zu finden, danach zwei Monate in Wien.

Manchmal muss man nicht in die Ferne schweifen, weil das Gute recht nahe liegt: In von Gebr. Heinemann geleiteten Travel Retail Stores wird es ab Oktober einen exklusiven Laphroaig 12yo geben – und zwar mit intensiven Launchkampagnen im Oktober und November am Flughafen München und Frankfurt, und im Dezember und Januar dann am Flughafen Wien geben. Danach kommt er auch in andere Tavel Retail Outlets, berichtet DNFIonline.

Der Laphroaig 12yo reifte exklusiv in American Oak Casks, abgefüllt sind die 700ml-Flaschen mit 46&% vol. Alkoholstärke. Er soll sowohl Kenner als auch Einsteiger ansprechen. Dr. Calum Fraser, der Master Blender von Laphroaig, beschreibt den Laphroaig 12yo wie folgt:

 “Laphroaig 12-Year-Old is a significant milestone for us. This new whisky embodies the perfect balance between our signature peated intensity and the refined influence of time. We’re very excited to share it with whisky lovers as they travel.”

Ein Preis für den neuen Laphroaig, den Sie wie gesagt demnächst in Frankfurt und München am Flughafen finden werden, wurde nicht genannt.

Nur bis Sonntag: Gewinnen Sie das „St. Kilians Dinner“ für 2 im Mr. Pepper’s by Whiskykoch in Darmstadt – im Wert von 298 €
Fremde Federn (377): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

