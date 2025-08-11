Wer gewinnt eines der 3 Pakete mit Freud Distillers Cut + Freud Decade + 2 Tumbler – Deutscher Whisky mit Anspruch? Mehr hier!

Einer der fazinierendsten Aspekte unserer gemeinsamen Leidenschaft Whisky ist der Umstand, dass man immer wieder Neues entdecken und seinen Horizont erweitern kann. Wir bei Whiskyexperts ermuntern unsere Leser immer wieder, das zu tun – auch mit unseren Gewinnspielen.

Und so ein Gewinnspiel durften wir Ihnen gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Eggers & Franke präsentierten: Wir verlosten 3 Sets mit zwei preisgekrönten Abfüllungen des Freud Whiskys aus der deutschen Brennerei Ziegler, samt zwei Tumblern zum Genießen. Der Freud Distillers Cut und der Freud Decade haben außerordentliche Merkmale, die sie aus der Masse abheben: Sie erfuhren beide ein Finish in Ziegler Alte Zwetschge Fässern – der eine reifte zudem unter anderem in Kastanienfässern, der andere weist über 10 Jahre Reifungszeit auf. Gemeinsam ist Ihnen aber geschmacklicher Tiefgang und Ausgewogenheit.

Wer nun die glücklichen Gewinner der drei Pakete sind, verraten wir gleich – zunächst wie immer noch einmal Infos über die Preise und die Brennerei, die die Whiskys herstellt:

Ziegler & Freud – Deutsche Destillierkunst mit Tiefe und Anspruch

Die Edelobstbrennerei Ziegler mit Sitz in Freudenberg am Main blickt auf über 150 Jahre Geschichte zurück. Gegründet 1865, ist Ziegler eine feste Größe in der Welt edler Brände – berühmt vor allem für seine klaren Obstbrände, die bis heute nach traditionellen Methoden hergestellt werden.

Doch Ziegler kann mehr als Obst: Mit der Whisky-Marke Freud beweist die Brennerei eindrucksvoll, dass auch deutscher Whisky internationale Klasse haben kann. Die Marke Freud ist eine bewusste Anspielung auf die Heimat Freudenberg, steht aber auch für Tiefe, Charakter und emotionale Kraft – Eigenschaften, die sich in den beiden aktuellen Abfüllungen Freud Distillers Cut und Freud Decade widerspiegeln.

Freud Distillers Cut Malt Whisky

Der Freud Distillers Cut ist ein ausdrucksstarker Single Malt Whisky, der aus 100 % gemälzter Gerste hergestellt wird. Die Besonderheit liegt in der handwerklichen Herstellung und der sorgfältig ausgewählten Fasskombination: Der Freud ”Distillers Cut“ reift im Kastanien- und Ex-Bourbonfass, bevor er in dem charakteristischen Ziegler Alte Zwetschge Fass zur Abrundung kommt Diese Vielfalt verleiht ihm eine beeindruckende Tiefe und Aromakomplexität.

Im Geschmack zeigt sich der Distillers Cut rund, vollmundig und kraftvoll. Noten von dunkler Schokolade, getrockneten Früchten, würzigem Eichenholz und einem Hauch von Karamell prägen das Profil. Die Textur ist weich, fast ölig, und macht ihn zu einem charakterstarken Whisky, der Liebhaber kräftigerer Single Malts anspricht. Die Abfüllung ist limitiert und spiegelt das Herzblut der Destillateure wider – deshalb auch der Name Distillers Cut.

Freud Decade Whisky

Der Freud Decade ist eine besondere Hommage an die Reifezeit – denn dieser Whisky lagert ganze zehn Jahre in ausgewählten Eichenfässern. Es ist einer der wenigen deutschen Whiskys mit zweistelliger Altersangabe, was ihn in seiner Tiefe und Reife deutlich von vielen Mitbewerbern abhebt.

Die ersten zwölf Monate reifte dieser Whisky in Fässern aus der heimischen Spessarteiche und deutscher Kastanie. Weitere neun Jahre verbrachte er in edlen Bourbon-Fässern mit dem traditionellen „Alligator-Char“. Das Klima rundum die Ziegler-Fasslager, direkt am Ufer des Mains, verleiht dem Whisky seinen kraftvollen Ausdruck. Sein charakteristisches Freud Whisky Aroma erhält der Singe Malt durch die Abrundung in Ziegler Alte Zwetschge Fässern.

Gefertigt wird der Decade aus regionaler Gerste, destilliert im klassischen Pot-Still-Verfahren und in ehemaligen Bourbon- und Sherryfässern ausgebaut. Das Ergebnis ist ein eleganter, ausgewogener Whisky mit feinen Noten von Vanille, reifer Birne, gerösteten Nüssen und einem Hauch Tabak. Im Abgang zeigt er sich lang, weich und ausgewogen – ein echtes Statement für geduldiges Handwerk und anspruchsvolle Reifung.

Was macht Freud Whisky aus?

Beide Whiskys entstehen im kleinen, handwerklichen Maßstab in der Ziegler-Destillerie – mit einem klaren Fokus auf Qualität, Herkunft und Authentizität. Die Rohstoffe stammen überwiegend aus Süddeutschland, das Wasser aus der Umgebung des Odenwalds. Gebrannt wird langsam und sorgfältig in Kupferbrennblasen. Bei der Fassauswahl setzt Ziegler auf Individualität und Tiefe – mit besonderem Augenmerk auf Weinfässer aus Europa sowie klassische amerikanische Eiche. Mit Freud bringt Ziegler die Essenz von über 150 Jahren Brenntradition in die Welt des Whiskys – kompromisslos handwerklich, überraschend komplex und stilistisch eigenständig. Freud ist kein Whisky von der Stange, sondern eine bewusste Entscheidung für Charakter, Tiefe und deutsche Herkunft.

Und je eines der drei Pakete mit dem Freud Distillers Cut, dem Freud Decade und zwei Freud Tumblern gewonnen haben:

