Whisky im Bild: An Carn Distillery in Irland

Unser Leser Kurt Rottenfußer hat im Mai dieses Jahres Schottland und Irland bereist und dabei zwei recht unbekannte Destillerien besucht und von dort einige Bilder und Infos mitgebracht – er hat uns gestattet, diese mit unseren Lesern zu teilen.

Nach dem Bildbericht über die Crafty Distillery in den schottischen Lowlands wenden wir uns nun der An Carn Distillery zu. Die irische Brennerei liegt am Fuß der Carntogher Mountains, im Herzen der Sperrins. Sie wird in einer Lagerhalle erbaut – aber lassen wir Kurz selbst erzählen:

Ich hatte mich mit einem der Besitzer Namens Paul vor Ort verabredet und war doch etwas erstaunt, was ich vorgefunden habe. Paul (Landwirt) und sein Bruder (Lebensmitteltechniker) wollen den küntigen Whisky brennen. Am Ende einer Strasse ins “Niemandsland” steht die künftige distillery, eine “Lagerhalle”, wie wir sagen würde. Hat mich doch dann überrascht wenn man das Gebäude in der Simulation auf der homepage sieht. Zu den Bildern: Es war noch kein Licht darin und es war “Bank Holiday” und deshalb keine Handwerker vor Ort.

Die Daten sind relativ einfach:

Drei je 1000 Liter Stills aus Andalusien.

Es sollen 2fach und 3fach gebrannte Whisky auf den Markt gebracht werden.

Der Weizen soll, wie eigentlich bei diesen Art von Destillerien, vom eigenen Feld kommen.

Gebrannt werden soll ab Ende 2024.

Im Moment werden 2 Fremdprodukte vertrieben. Eine Fassstärke und eine mit 46%.

Hier die Bilder zu der im Werden begriffenen Brennerei (alle Fotos (c) Kurt Rottenfußer):