Whisky im Bild: Charity Tasting der Whisk(e)y-Freunde-Oberland mit Mark Armin Giesler

Im Rahmen eines Charity Tasting am 25.11.22 hatten die Whisk(e)y-Freunde-Oberland den Markenbotschafter für Deutschland von Beam Suntory, Mark Armin Giesler, zu Gast. Er präsentierte dort eine beeindruckende Range von acht offiziellen Abfüllungen aus der Islay-Brennerei Laphroaig

Die Whisk(e)y–Freunde-Oberland, es war schon das 5 Tasting Tasting im Landhaus-Cafe Wolfratshausen, durften 28 Whiskygenießer aus München, Karlsruhe, Kempten und selbstredend den Großteil aus Geretsried und Wolfratshausen begrüßen.

Der Erlös i. H. v. 1.330,00 € ging diesmal vollumfänglich an die „Mama Papa hat Krebs e. V.“ in Kaiserslautern. „Mama/ Papa hat Krebs“ betreut und begleitet Kinder und Jugendliche, in deren Familien ein Eltern- oder Geschwisterteil an Krebs erkrankt ist in einer belastenden Lebenssituation sowie deren gesamte Familie durch vielseitige und kostenfreie Hilfsangebote, die nur durch Spenden- und Fördergelder aufrechterhalten werden können.

Eine schöne Aktion, finden wir, und bringen einige Bilder davon. Danke an Stefan Brösel für die Informationen dazu.