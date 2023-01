Whisky im Bild: München Spirits 2023 – Eindrücke vom Samstag (40 Bilder)

An diesem Wochenende findet erstmals das neue Edelspirituosen-Festival MÜNCHEN SPIRITS statt, an einem altbekannten Standort, dem MVG Museum in der Ständlerstraße. Die Schwerpunkte der Messe sind – neben Gin und Rum – Whisky, Whiskey sowie Bourbon in all ihren Unterschiedlichkeiten und Spielarten. In einem Artikel geben wir unsere Eindrücke vom gestrigen Samstag wieder. Wir laden Sie ein, begleiten Sie uns auf unserem kurzen Rundgang über die Messe. Heute lädt die MÜNCHEN SPIRITS noch einmal ins MVG Museum in der Ständlerstraße ein. Um 13 Uhr öffnen sich die Türen und bleiben bis 18 Uhr offen.

Viel Vergnügen mit und bei unserem Rundgang: