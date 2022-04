Im Rahmen der Chemnitzer Museumsnacht kehrt in diesem Jahr auch wieder die Chemnitzer WhiskyNacht zurück in einen der beiden historischen Gewölbekeller des Schloßbergmuseum. Felix Jedlicka lädt zum 16. Mal zur inzwischen institutionellen WhiskyNacht ein, auf etwa 130 m² und mit mehr als hundert verschiedenen Whisk(e)ys in den passenden Gläsern.