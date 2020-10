Torabhaig Distillery auf Skye stellt ersten Whisky in Aussicht – er wird torfig

Wie die britische Drinks Retailing News schreibt, bringt die junge Torabhaig-Destillerie auf der Insel Skye einen limitierten getorften Whisky als Erstausgabe auf den Markt. Die Torabhaig Legacy Series 2017 wird mit 46% Alkohol abgefüllt werden und soll laut Angaben von Neil Mathieson, CEO von Mossburn Distillers, aus sehr stark getorfter Gerste gebrannt sein.

“We have created a characterful whisky with real depth and complexity, and an elegance and refinement which belies the extremely high phenol levels in the barley. It is a distinctive take on peat, and it is the first expression of our distillery’s signature style, a flavour profile we call Well-Tempered Peat, which we hope will help define the future of Torabhaig.’