Whiskyclubs stellen sich vor (7): Whiskyclub Lichtenstein e.V.

Wer sich mit Whisky beschäftigt, der wird bald seine Leidenschaft mit anderen teilen und sich darüber austauschen wollen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz viele Whiskyclubs gegründet haben und teilweise bereits seit Jahrzehnten eine großartige Anlaufstelle für Neulinge und ein Platz für den Austausch unter alten Hasen geworden sind.

Wer Mitglied in so einem Whiskyclub ist, der weiß diese Vorteile zu schätzen und möchte sie teilen. Und als Club weiß man, dass neue Mitglieder das Gemeinsame immer bereichern können.

Wir bei Whiskyexperts wollen daher ab sofort diesen Whiskyclubs eine Bühne bieten. Sie werden bei uns jeden Sonntag eine Plattform finden, mit der sie sich der Öffentlichkeit vorstellen können. Was sie so tun, wann wo sie sich treffen, was sie den Mitgliedern bieten. Der Club, der sich diese Woche vorstellt, ist der

Whiskyclub Lichtenstein e.V.

Der Whiskyclub Lichtenstein wurde am 20.11.2012 im Ratskeller der Stadt Lichtenstein gegründet. Der Club war zu Beginn als eine lose Vereinigung von Leuten gedacht, welche einfach gern Whisky, meist Scotch Single Malt trinken. Jahr für Jahr ist der Club seitdem gewachsen und aus den insgesamt 16 Gründungsmitgliedern wurden schnell 47! Unter den Mitgliedern im Alter von 20 bis über 70 Jahren Jahren befinden sich auch 8 Frauen, worauf wir besonders stolz sind.

Mittlerweile ist der Whiskyclub Lichtenstein im Landkreis Zwickau eine Institution in Sachen „schottisches Lebenswasser“ geworden!

Im Vereinsheim „Warehouse No. 1“, welches 2017 vom Verein aufwendig renoviert wurde, finden regelmäßig Tastings und andere Veranstaltungen statt. Hersteller, Importeure und unabhängige Abfüller wie die SMWS, LVMH, Diageo, Balvenie-Glenfiddich, Alba-Import, Anam na h-Alba, Whisky-Fässle, Klaus Pinkernell oder Slowdrink.de geben sich hier die Klinke in die Hand.

Übrigens kann man das 45 Personen fassende und mit Küche und Schankanlage voll ausgestattete Vereinsheim auch für private Veranstaltungen mieten.

Höhepunkt des Jahres ist die Lichtensteiner Whiskynacht, welche im Juni 2019 bereits zum 4. Mal stattgefunden hat. Über 400 Gäste feierten mit der Kultband Paddy goes to Holyhead eine stimmungsvolle Sommernacht mit über 50 Sorten Single Malt im Ausschank!

Unsere Mitglieder dürfen sich jedes Jahr über ein eigenes Club-Bottling freuen, welche im Rahmen unserer „Solas Clach“ Collection erscheinen. Solas Clach ist übrigens auch unser clubeigener Trinkspruch und bedeutet Lichtenstein!

In diesem Sinne…

Solas Clach!

Clubdaten:

Name des Clubs: Whiskyclub Lichtenstein e.V.

Gegründet im Jahr: 2012

Anzahl der Mitglieder: 47 (Stand 15.03.2020)

PLZ und Ort des Clubs: 09350 Lichtenstein

Webseite (falls vorhanden): https://www.whiskyclublichtenstein.de/

Vorstand: Chief – Jens Steinert

Vice Chief – Thomas Weisbach

Treasurer (Kassenwart) – Olaf Reinboth

E-Mail-Kontaktadresse: Kontakt@whiskyclublichtenstein.de

