Whiskyclubs stellen sich vor (8): Wee Dram Fife

Wer sich mit Whisky beschäftigt, der wird bald seine Leidenschaft mit anderen teilen und sich darüber austauschen wollen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz viele Whiskyclubs gegründet haben und teilweise bereits seit Jahrzehnten eine großartige Anlaufstelle für Neulinge und ein Platz für den Austausch unter alten Hasen geworden sind.

Wer Mitglied in so einem Whiskyclub ist, der weiß diese Vorteile zu schätzen und möchte sie teilen. Und als Club weiß man, dass neue Mitglieder das Gemeinsame immer bereichern können.

Wir bei Whiskyexperts wollen daher ab sofort diesen Whiskyclubs eine Bühne bieten. Sie werden bei uns am Sonntag eine Plattform finden, mit der sie sich der Öffentlichkeit vorstellen können. Was sie so tun, wann wo sie sich treffen, was sie den Mitgliedern bieten. Der Club, der sich diese Woche vorstellt, ist der

Wee Dram Fife – Ein wirklich einzigartiger Whisky Club

Es ist nicht nur so, dass wir unsere kleinen Drams von Zeit zu Zeit lieben, wir arbeiten auch mit lokalen Whiskyfirmen und Brennereien zusammen, um sowohl großartige wie auch einzigartige Whisky-Erlebnis-Events zu veranstalten. Dazu zählen neben Verkostungen, Destilleriebesuchen und Whisky-Events auch ebenso Whisky Touren auf unserer Angebotsliste.

Wir haben es zu Genüge gesehen … viele Clubs, unzählige Blogs, Foren, Ausstellungen und Verkostungsveranstaltungen. Aber wir kommen auf das Wesentliche zurück: das wahre Spirit und die schmutzigen Händen die dabei entstehen. Definitiv keine Standards. Wir wollen in der Tat keine Standards… wie den üblichen Sammler-Chat, den Verkaufswucher oder eine wettbewerbsfähige Verkaufsplattform. Nichts davon unterstützen wir – wir feiern den echten „Wee Dram“.

Das „Wasser des Lebens“ verdient ein gutes Stück Anerkennung (wie wir glauben). Nicht nur in Bonnie Schottland, wo es hergestellt wird. Also bringen wir die Leitkultur und Tradition des Feierns von „Uisge beatha“ zurück und haben eine Plattform geschaffen, auf der jeder den Whisky mit Gleichgesinnten philosophieren, testen, teilen und erleben kann.

Mit unserem Schottisch-Deutschen Hintergrund und dem Know-How aus der Event, Tourismus und Whisky Branche nutzen wir die Möglichkeiten um dies in tolle Veranstaltungen und Aktionen umzusetzen. Warum? Weil wir das Handwerk und die Kunst des Scotch Whisky respektieren und lieben gelernt haben.

Slàinte Mhath

Clubdaten:

Name des Clubs: Wee Dram Fife

Gegründet im Jahr: 2012

Anzahl der Mitglieder: 325

PLZ und Ort des Clubs: KY7 6UU, Glenrotes (Scotland)

Webseite (falls vorhanden): www.weedramfife.com

Verantwortlicher Clubleiter: Pierre Kruff

E-Mail-Kontaktadresse: hello@weedramfife.com

Wie kann sich Ihr Whiskyclub unseren Lesern vorstellen? Schicken Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff „Clubvorstellung“ an team @ whiskyexperts.net mit folgenden Anhängen:

Dieses Word-Dokument ausgefüllt (es enthält einige Fragen zu Ihrem Club, bitte nicht verändern)

eine Kurzvorstellung von maximal 350 Wörtern (wer sind Sie, was bieten Sie, an wen wenden Sie sich, Highlights etc.)

(wer sind Sie, was bieten Sie, an wen wenden Sie sich, Highlights etc.) dazu mindestens ein JPG-Bild , für das Sie die Rechte besitzen und das wir zur Vorstellung verwenden dürfen (das Bild, das wir als Titelbild verwenden, muss im Querformat 1920×1080 sein)

, für das Sie die Rechte besitzen und das wir zur Vorstellung verwenden dürfen (das Bild, das wir als Titelbild verwenden, muss im sein) ein Clublogo als jpg, falls vorhanden

als jpg, falls vorhanden wenn Sie wollen, können Sie uns auch ein kurzes Video (nicht länger als 1 Minute) zum Download zur Verfügung stellen (kein Muss!)

Ihr Club muss ohne kommerzielle Ausrichtung arbeiten, mindestens sechs Mitglieder haben und seit mindestens einem Jahr bestehen. Mit der Einsendung erklären Sie, dass Sie im Namen des Clubs sprechen dürfen und der Inhalt der Vorstellung mit den Verantwortlichen des Clubs abgesprochen ist. Wir veröffentlichen die Beiträge jeweils am Sonntag – in keiner spezifischen Reihenfolge (wir können auch nicht sagen, wann genau Ihr Club an der Reihe ist). Für den Inhalt der Beschreibung des Clubs ist der Club selbst verantwortlich, wir bearbeiten die Beschreibung nicht redaktionell.