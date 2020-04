PR: Whisky meets Jazz – das musikalische online Tasting am 7. 5. mit Samples von Bruichladdich

Ein ganz besonderes Tasting wird es am Donnerstag, den 7. Mai von 19:30 bis 21:30 online geben: mit Samples von Bruichladdich und Jazz mit dem Dirk Blümlein Terzett bietet es eine interessante Melange von akustischem und sensorischem Genuss auf Zoom. Bruichladdich Brand Ambassador Ewald Stromer wird durch das Tasting führen, und Samples dazu kann man (in limitierter Auflage bei ausgewählten Shops der Laddie-Crew bestellen.

Genaueres dazu in der nachfolgenden Presseaussendung:

Share a dram – Whisky meets Jazz

Gerne möchte ich euch an diesem Abend zu einem virtuellen Tasting der besonderen musikalischen Art begrüssen. Gemeinsam mit dem einzigartigen Dirk Blümlein Terzett aus Stuttgart werden wir die folgenden Whiskys verkosten und musikalisch interpretiert bekommen:

Bruichladdich Organic Barley 2010

Bruichladdich Islay Barley 2011

Port Charlotte MRC:01

Das Dirk Blümlein Terzett ist ein seit Jahren eingespieltes Trio bestehend aus drei großartigen international renommierten Stuttgarter Musikern die zugleich auch seit Jahren Freunde sind. Das spiegelt sich in der Musik wieder, da Sie neben Ihrem außergewöhnlichen Können auch ein blindes musikalisches Verständnis mitbringen, was nicht nur dem Trio sondern vor allem auch dem Zuhörer eine große Freude bereitet!

Dirk Blümlein – Bass www.dirkie.de

Andreas Francke – Saxophon

Eckhard Stromer – Schlagzeug www.eckhardstromer.com

Die Sample Sets inklusive des Online Zoom Zugangs für das Tasting könnt Ihr gerne bei folgenden Laddie Crew Stores in Deutschland (25€ je Set mit dreimal 4cl Proben) und der Schweiz (30 CHF je set mit dreimal 4cl Proben) bestellen.

Deutschland:

Whiskyhort

Die Whiskybotschaft

Whisky for Life

Schweiz:

House of Single Malts

Finest Import GmbH

Getränke Hahn AG



Jeder der genannten Laddie Crew Haendler hat ein Kontingent von 15 Sample Sets und Zugangscodes, daher first come first serve!