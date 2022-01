Whiskyfun: Angus verkostet Glen Garioch

„Glen Giri“, so spricht man den Namen der Brennerei Glen Garioch ungefähr richtig aus, liegt in Oldmeldrum, östlich der Speyside in den Highlands. Die 1797 gegründete Brennerei gehört Beam Suntory und hat neben einigen Originalabfüllungen auch eine anshenliche Präsenz bei unabhängigen Abfüllern.

Vier unabhängige Whiskys aus Glen Garioch und eine Originalabfüllung aus älteren Zeiten hat Angus MacRaild heute auf Whiskyfun verkostet – drei davon werden in höchsten Tönen gelobt. Eine unabhängige Abfüllung von Samaroli aus Italien wird eher als mau empfunden, und der McClelland’s Highland Single Malt 16 Year Old für die USA aus den Neunzigern weiß so gar nicht zu gefallen. 58 bis 94 Punkte, da ist heute wirklich alles dabei,

Hier unsere tabellarische Aufstellung der Verkostung:

Abfüllung Punkte