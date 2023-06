Woodfoord Reserve bringt neues Batch Proof Bottling in den USA

Fasastark oder eben batchstark (eine Vermengung mehrerer Fässer in Fassstärke) abgefüllt Bourbons zählen auf Grund ihrer geschmacklichen Intensität zu den Highlights amerikanischer Whiskeykunst – und da bildet der neue Woodford Reserve Master’s Collection Batch Proof 2023 Edition mit 62.4% vol. Alkoholstärke wohl keine Ausnahme. Er wurde heute von Brown-Forman für die USA angekündigt.

Der Woodford Reserve Master’s Collection Batch Proof 2023 Edition verwendet die selbe Mashbill wie der ganz normale Woodford Reseve, es handelt sich dabei aber natürlich um ausgesuchte Fässer, die dann in Fassstärke vermählt wurden.

Ausgesucht wurden die Fässer von Elizabeth McCall, die im Februar zum neuen Master Distiller von Woodford Reserve bestellt wurde. Sie sagt zum Whisky:

The trademark flavours of Woodford Reserve are even more pronounced – and more bold – in this celebrated annual release. It’s a high-proof bourbon with complex flavours