Alba Import bringt zwei exklusiv für Deutschland abgefüllte Bottlings unter der „Vibrant Stills“ Label auf den Markt: Einen limitierten Wolfburn mit einem Rum Cask Finish und eine Einzelfassabfüllung aus dem Rotweinfass von Bladnoch im Süden Schottlands.

Hier alle Infos zu den beiden Abfüllungen, die demnächst im deutschen Handel erhältlich sein werden:

Zwei neue Limited Editions for Germany von Alba Import: Wolfburn Vibrant Stills und Bladnoch Vibrant Stills

Die jährliche Wofburn „Vibrant Stills“ Abfüllung hat ja bereits Tradition. Die diesjährige Edition for Germany ist limitiert auf 1500 Flaschen – ein Vatting aus First Fill Bourbon Casks, die eine Schlussreifung in üppigen Dark Rum Casks erhielten.

Dies ist das erste Mal, dass für einen Export Markt ein Rum Cask Finish des Wolfburn Single Malts aufgelegt wurde. Unsere Erkenntnis – Rum Fässer passen hervorragend zur wunderschönen Fruchtigkeit des Wolfburn Destillats! Die Fässer stammen aus dem Jahr 2015 und reiften 7 Jahre, bevor sie vermählt und mit 50% Alkoholgehalt in die Flasche kamen – wie immer Unchill-filtered und in Natural Colour.

WOLFBURN VIBRANT STILLS

LIMITED EDITION FOR GERMANY 2022

Dark Rum Cask Finish, 2015, 50 %

Unsere Tasting Notes:

Nase: Fruchtig-süß, weiße Schokolade, Kuchenteig mit Rosinen, überreife Früchte, Banane, Maracuja und Apfelkompott.

Geschmack: Wiederum reife exotische Früchte, Pfirsich, kandierte Banane, reife Ananas, Sanddornsaft. Untermalt von süßen Kräuternoten wie Salbei und Fenchel.Nachklang: Die Süße setzt sich fort mit Demerara Zucker und einer schönen Cremigkeit.

Erneut zeigt das Wolfburn Destillat seine hervorragende Qualität. Der perfekte New Make macht sich förmlich über die Fässer her und reift in den traditionellen Dunnage Warehouses der Brennerei außerordentlich schnell. Wir sind immer wieder aufs Neue begeistert von der Konsequenz, mit der bei Wolfburn Distillery produziert und gereift wird!

Vom hohen Norden Schottland’s nun ganz in den Süden – zusammen mit Bladnoch Distillery präsentieren wir eine exquisite Einzelfassabfüllung für Deutschland:

Bereits in 2020 hatten wir mit Bladnoch Distillery ein Einzelfass für Deutschland aufgelegt und wir freuen uns sehr, dass wir dies nun wiederholen können:

Beim Bladnoch Fass Nr. 705 aus 2007 handelt es sich um ein durchgehend gereiftes Rotwein-Fass, abgefüllt mit 56,6% natürlicher Stärke, ohne Kühlfiltrierung und ohne Zusatz von Farbstoff.



Eine derart lange Reifung in einem Rotwein-Fass ist wahrlich selten und vor dem Hintergrund äußerst geringer Fass-Vorräte wissen wir es umso mehr zu schätzen, dass die Brennerei uns diesen besonderen Tropfen ausgesucht hat. Und wir können es nicht anders sagen – ein Ausnahmestoff!

BLADNOCH VIBRANT STILLS

SINGLE CASK FOR GERMANY

Red Wine Cask No. 705/2007, 56,6 % vol.

Die original Tasting Notes:

Nose: Sweet with plum jam and cloves.Palate: Plums and strawberries with nutmag.

Finish: Slightly sweet with a long and dry mouthfeel.