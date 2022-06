Zwei Neuheiten von SLYRS ab 9. Juli: SLYRS 12yo Moscatel Cask Finish und SLYRS Amontillado Cask Finish

Bei SLYRS Whisky wird es Anfang Juli zwei neue Premium-Whiskys geben: Eine Sonderabfüllung des 12 Jahre alten SLYRS Single Malts mit einem Moscatel Cask Finish, und die lang erwartete Neuauflage des SLYRS Amontillado Cask Finish. Für beide ist der Veröffentlichungstermin mit dem 9. Juli festgelegt. Hier die Infos der Brennerei dazu:

SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Moscatel Cask Finish

Auch 2022 präsentieren die Whisky Pioniere vom Schliersee wieder eine Sonderedition des SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years in der hochwertigen Eichenholzbox.

Genießen Sie dieses einzigartige SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Moscatel Cask Finish und lassen Sie einmal die letzten 12 Jahre Revue passieren. Wie viele Geschichten könnten Sie darüber erzählen?

Die Geschichte dieses Whiskys beginnt im Herzen der bayrischen Alpen am Schliersee. Nach der schonenden Destillation durfte er in unseren SLYRS Fässern volle 12 Jahre reifen und ruhen. Erst in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche gereift, verleiht ihm das anschließende Finish in wertvollen Moscatel-Fässern aus der berühmten Bodegas Tradición in Jerez, Spanien, seinen unverwechselbaren Geschmack. Moscatel-Sherry wird aus der vielleicht ältesten kultivierten Rebsorte der Welt hergestellt, dem Muskateller. Sherry, der ausschließlich aus Moscatel hergestellt wird, ist eine seltene Rarität. Aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der Bodegas Tradición bekommen wir immer wieder die Möglichkeit, unsere kreativen Ideen mit bester Qualität für einen unvergleichbaren Whisky umzusetzen.

UVP: 199,90€

Verkaufsstart: 09. Juli 2022

TASTING NOTE

Farbe: Schönes goldgelb.

Geruch: Würzig, dezente Eichennote, reife tropische Frucht.

Geschmack: Explodiert auf der Zunge, ausgewogen, süß und trocken, Noten von Crema Catalana und Rosinen.

Nachklang: Sehr langer Abgang, leicht mineralisch.

Nach 7 Jahren Pause ist eine ganz besondere SLYRS Spezialität endlich wieder verfügbar:

SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish – Bayrische Innovation trifft auf andalusische Tradition

BESONDERHEITEN

Nach der 2,5-jährigen Lagerung in neuen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche, erhält der SLYRS Single Malt Whisky für weitere 4 Jahre sein Finish in original Amontillado-Fässern. Für unseren SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish verwenden wir wertvolle, bis zu 50 Jahre alte Fässer von der berühmten Bodegas Tradición in Jerez, Spanien.

Im Glas leuchtet er goldgelb. Der Geruch erinnert an Aromen von reifen Äpfeln, Vanille und grünen Haselnüs-sen. Kräftiger, würzig-nussiger Geschmack. Im Nachklang hat er eine leichte Salznote am Gaumen mit langem und intensivem Nachhall.

UVP: 69,90€

Erhältlich als 0,7 l , 0,35 l und 0,05 l

Verkaufsstart: 09. Juli 2022

DEGUSTATION & EMPFEHLUNGEN

Leicht unter Zimmertemperatur – bei etwa 16 Grad – entfaltet sich sein volles Bouquet.

TASTING NOTE

Farbe: Goldgelb funkelnd

Geruch: Whisky Amontillado riecht fruchtig mit Apfel, grünen Haselnüssen und einem Hauch von Vanille.

Geschmack: Kräftig, würzig, feurig.

Nachklang: Leicht salzig im Abgang mit langem Nachhall