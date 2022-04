Ardbeg bringt FON FHÒID – den ersten NFT-Whisky der Brennerei

456 Flaschen sind es, die Ardbeg vom Fon Fhòid in einer Partnerschaft mit Blockbar.com anbietet – und zwar als NFT (eine digitale Version der Flasche, die vom Käufer gehandelt und/oder in eine echte Flasche getauscht werden kann). Ab 19. April wird sie erhältlich sein, Preis ist 1 ETH, was einem Wert von etwas über 2800 Euro entspricht – also für Otto Normalverbraucher eher kein Trinkwhisky.

Der Ardbeg Fon Fhòid stammt aus zwei Fässern, die im Torfmoor auf Islay vergraben wurden und jetzt wieder ans Tageslicht geholt und abgefüllt wurden. Eine offizielle Presseaussendung dazu wird es sicher in absehbarer Zeit geben, hier bringen wir einmal die Info an die Committee-Mitglieder und reichen die Presseaussendung dann nach:

Ardbeg Fon Fhòid – ein bahnbrechendes Unterfangen

Vor einigen Jahren haben wir im Schutze der Dunkelheit und mit Hilfe des damaligen Destillerie Managers zwei fast fertiggereifte Ex-Bourbon-Fässer mit Ardbeg im Torf Islays vergraben.



Warum nur? Unsere natürliche Neugier war geweckt. Wir wollten herausfinden, welchen Einfluss ein sauerstoffarmer, wasserhaltiger und sumpfiger Lagerort auf unseren geliebten Ardbeg hat. Höchstwahrscheinlich ist es das erste, jemals aufgezeichnete subterrane Reifungsexperiment.

Der Dram

Das Ergebnis unserer Ausgrabungen sind nun 456 äußerst rare und einzigartige NFT Ardbeg Whiskyflaschen.

„Ich denke, man kann sagen, dass wir hier einen ganz besonderen Ardbeg ans Licht geholt haben. Ardbeg Fon Fhòid – ist erdig, torfig und rauchig mit einer gehörig guten Nase!“ Dr. Bill Lumsden, Ardbeg Master Distiller

Die Ardbeg X Blockbar Partnerschaft

Ardbeg Fon Fhòid ist ein limitierter Release mit 456 virtuellen Flaschen, der ab dem 19. April weltweit und exklusiv auf BlockBar.com erhältlich sein wird. BlockBar handelt NFTs (Non-Fungible Token) als digitale Vermögenswerte für eine Vielzahl besonderer Destillate auf seiner Plattform.

Alldiejenigen, die glücklicherweise den Whisky virtuell erwerben können, erhalten eine digitale Version der Flasche als NFT. Dieser kann aufbewahrt, gehandelt oder in eine physische Flasche getauscht werden. So kann Ardbeg Fon Fhòid in all seiner rauchigen Pracht genossen werden, wann immer man will.

The Ardbeg Team