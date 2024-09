Auflösung: Diese 3 Leser haben eine Flasche der Exklusivabfüllung The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish gewonnen!

Das war wieder spannend: Unser letztes Gewinnspiel führte Sie in das Herz der Speyside – und zu einer Whiskylegende: Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosten wir diesmal drei exklusiv für Deutschland abgefüllte Whiskys aus der Destillerie Glenallachie: Die drei Flaschen The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish werden Sie mit ihrem komplexen und dichten Geschmack begeistern.

Wiederum sagen wir herzlichen Dank für die rege Beteiligung – sie freut uns jedesmal sehr und zeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern für Sie das Richtige aussuchen.

Wer hat also diesmal durch die elektronische Hand unserer unbestechlichen Glücksfee gewonnen? Bevor wir das verraten, noch einmal alle Infos zum The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish, zur Verfügung gestellt von Kirsch Import – wie immer vielen Dank dafür:

Whisky in guten Händen: The GlenAllachie

2017 kam The GlenAllachie zurück in schottischen Besitz. Mit ihrer Unabhängigkeit erlangte die Brennerei auch die Freiheit zurück, das Wesentliche in den Vordergrund zu stellen: Qualität. 16 Lagerhäuser beherbergen heute im Herzen der Speyside über 50.000 Fässer. Die Verantwortung für diesen hochwertigen Holzschatz liegt in den Händen von Branchenveteran Billy Walker. Unter seiner Leitung fertigt ein Team von leidenschaftlichen Whisky-Enthusiasten mindestens acht Jahre alte, weder gefärbte noch kühlfiltrierte Single Malts.

The GlenAllachie Master Distiller Billy Walker kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der schottischen Whiskybranche zurückblicken. Die lebende Legende hat sich über Jahrzehnte einen außerordentlichen Ruf für ihre Fähigkeiten im Fassmanagement erworben. Während der gesamten Reifung verfolgt und dokumentiert Billy Walker den Fortschritt seines herausragenden Bestands, studiert den Einfluss von Holz auf Destillat und kombiniert beides zu vielfach ausgezeichneten Standards, Small Batches und Single Casks.

Hochgenuss aus Puncheons, Pipes und Co.: Wood Finish Serie

Die Wood Finish Serie besteht aus innovativen Abfüllungen, die Billy Walker in Puncheons, Pipes und Co. oft kleiner Produzenten aus der ganzen Welt perfektioniert. Allein für den deutschen Markt kreierte er dabei The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish. Der Single Malt sicherte sich zunächst in Bourbon Barrels klassische Vanille- und Gewürznoten. In Ruby Port Hogsheads veredelt, schmiegt sich die Exklusivabfüllung weich und samtig an den Gaumen. Schokolierte Rosinen, Mokka, Zimt und Zuckerstangen verbinden sich dabei harmonisch mit der typischen Honignote und lassen ein Erlebnis mit großer Tiefe entstehen.

Jetzt sichern: Wir verlosen 3 x eine Flasche der limitierten Exklusivabfüllung The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish!

The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish, Speyside Single Malt Scotch Whisky (48% vol., 0,7 Liter): exklusiv für den deutschen Markt von Billy Walker gefertigt; in American Oak Bourbon Barrels gereift und in Ruby Port Hogsheads veredelt; auf 3.840 Flaschen limitiert; 100 Prozent natürlich.

Tasting Notes:

Nase: Kräftig, mit Mokka, Hagebutten und Lokum (türkische Süßspeise aus Sirup), dazu Butterscotch, Mandeln und pochierte Birne.

Gaumen: Wellen von schokolierten Rosinen, Honig und Sirup, gefolgt von Zuckerstangen-Noten, glasierten Kirschen und Zimt.

Und eine von drei Flaschen der limitierten Exklusivabfüllung The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish gewonnen haben:

Ralph Lobmeier aus 41236 Mönchengladbach

Brigitta Schrapp aus 77855 Achern

Daniel Fischbuch aus 49413 Dinklage

Wir gratulieren dazu ganz herzlich. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import in den nächsten Tagen versendet. Viel Vergnügen damit!

Und – Sie haben es wohl schon gedacht – auch heute geht es gleich mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – diesmal um einen einige Zeit vergriffenen, nun aber bald wieder erhältlichen Whisky. Gespannt? Nun, dann schauen Sie gleich heute wieder vorbei und lassen Sie sich überraschen und vielleicht beschenken…

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team