Aus Glenmorangie 18yo wird Glenmorangie Infinita 18 Year Old

So wie schon vor einigen Wochen, als der Glenmorangie Nectar d’Or“ zu „Glenmorangie The Nectar“ wurde, so gibt es auch heute eine Änderung beim Portfolio der bekannten Highland-Brennerei zu berichten: Der Glenmorangie 18yo heißt ab sofort Glenmorangie Infinita 18 Year Old und wird im neuen Design präsentiert.

Während sich beim Glenmorangie The Nectar auch etwas am Liquid verändert hat, bleibt der beliebte 18jährige Whisky im Kern gleich: er stammt wie früher aus Bourboncasks und wurde durch eine Nachlagerung in Oloroso Sherry Casks veredelt.

Dr Bill Lumsden, Director of Whisky Creation bei Glenmorangie, beschreibt die neu gestaltete Abfüllung, die im Design der neuen Linie folgt, die schon beim Redesign der 10 bis 14 Jahre alten Malts vorgegeben wurde und die auch beim nun als Sechzehnjährigen ausgewiesenen Glenmorangie The Nectar fortgesetzt wurde, wie folgt:

“For me, Glenmorangie Infinita encapsulates every element of our house style in perfect harmony and is our most deliciously complex creation. A favourite with whisky lovers old and new, it seamlessly unites subtle sherry-cask hints and woody notes from its great age, with our Distillery’s signature soft and fruity character. The result is a beautifully balanced single malt so multi-layered, it’s as if you are drinking a different whisky every time.

There are aromas of honey, vanilla, narcissus and jasmine, and tastes of figs, dates, nuts, gentle spices and more. Fans of Glenmorangie 18 Years Old can rest assured that our wondrous whisky is unchanged. I’m sure they’ll agree that, as its new name suggests, Glenmorangie Infinita is deliciousness without end.”