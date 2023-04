Ballantine’s veröffentlicht 40 Years Old Masterclass Collection

In vier Jahren, genauer im Jahr 2027, kann die Blended-Scotch-Whisky-Marke Ballantine’s ihren 200. Geburtstag feiern. Anlässlich dieses besonderen Feiertages erscheint die 40 Years Old Masterclass Collection, bestehend aus fünf Scotch Whiskys mit jeweils einem Alter von 40 Jahren, die bis zum Geburtstag erscheinen werden. Mit diesen Abfüllungen erinnert und würdigt zugleich auch ihre beiden Masterblender Jack Goudy und Sandy Hyslop.

Die erste Veröffentlichung in der Kollektion trägt den Namen „The Remembering“, und erscheint zum 40-jährigen Jubiläum Sandy Hyslops in der Whiskyindustrie in diesem Jahr. Die Abfüllung enthält auch Whisky aus der jetzt geschlossenen Dumbarton Distillery, die für ihre Coffey-Still bekannt war. Die Verkostungsnotizen von Ballantine’s zu dieser Abfüllung sprechen unter anderem von Noten roter Äpfel als auch von Nelke und Toffee.

„The Remembering“ erscheint in individuell nummerierten Flaschen, die von Hand, unter anderem auch mit Gold, verziert sind. Die Präsentationsboxen der Abfüllung ist mit 3D-Papierkunst der schottischen Künstlerin Kyla McCallum verkleidet. Ballantines 40 Years Old Masterclass Collection: „The Remembering“ wird Ende April 2023 auf dem Markt erschien. Es werden nur 108 Flaschen erhältlich sein, von denen 27 im weltweiten Reiseeinzelhandel erhältlich sind.