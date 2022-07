Balvenie bringt neue Abfüllung in der Stories-Serie: The Balvenie – A Rare Discovery from Distant Shores 27 Year Old 

Die Stories-Serie bei Balvenie wird mit einer neuen Ausgabe fortgesetzt: Wie die Destillerie heute veröffentlicht, kommt noch im Juli der neue The Balvenie – A Rare Discovery from Distant Shores 27 Year Old in den Handel (ein Deutschland-Datum für die Veröffentlichung können wir Ihnen leider – noch – nicht nennen).

Der mit 48% vol. abgefüllte 27 Jahre alte Balvenie wurde für sieben Jahre in ex-Caroni Rumfässern aus Trinidad gefinisht und soll die Geschichte der Freundschaft zwischen Balvenie Malt Master David C. Stewart MBE und seinem langjährigen Kollegen und Freund John Barrett erzählen. Barrett hatte einige Samples von bemerkenswerten Caroni-Abfüllungen in den Sample Room von Balvenie gebracht und damit den Anstoß für Fassexperimente gegeben.

David C Steward zur neuen Abfüllung:

“Caroni has become a kind of cult spirit, followed by rum fanatics all over the world. It’s rare, it’s fascinating, all because the distillery is no more – having shut its doors twenty years ago. Caroni is totally unique – a heavy rum, bold, characterful and full of potential to create a really special Balvenie.”

The Balvenie – A Rare Discovery from Distant Shores 27 Year Old wird in UK 1.120 Pfund kosten – umgerechnet wären das ca. 1.300 Euro – der Preis hierzulande ist aber, wie oben erwähnt, noch nicht bekannt. Mehr dazu dann rechtzeitig vor dem deutschen Launch…