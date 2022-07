Letzte Chance! Gewinnen Sie mit dem BSC den raren Tomintoul 30yo Robert Fleming Third Edition – im Wert von € 798,-!

Unser aktuelles Gewinnspiel hat es ganz schön in sich: Gemeinsam mit unserem Partner, dem Bremer Spirituosen Contor (auch auf Instagram), verlosen wir für unsere deutschen Leser eine Rarität auf höchstem Niveau: Der Tomintoul Speyside Single Malt – Aged 30 Years – Robert Fleming Third Edition ist ein Ausnahmewhisky aus der Speyside Distillery im Besitz der Angus Dundee Distillers. Eine Einzelfassabfüllung mit 53% vol. Alkoholgehalt, limitiert auf 254 Flaschen weltweit – und eine davon kann schon bald Ihnen gehören.

Aber Achtung! Das Gewinnspiel läuft nur mehr bis Sonntag! Machen Sie also JETZT mit!

Alles, was Sie dafür tun müssen: Beantworten Sie einfach unsere Gewinnfrage – das fällt Ihnen nach der Lektüre dieses Artikels sicher sehr leicht – und senden Sie uns ihre Teilnahmemail. Dann braucht es nur mehr etwas Geduld und etwas Glück, bis diese Rarität bei Ihnen im Whiskyschrank steht.

Die Destillerie Tomintoul

Die Destillerie Tomintoul liegt im Tal Glenlivet, nahe der wunderschönen Stadt Tomintoul, im Herzen der Speyside Region. Tomintoul ist die höchstgelegene Stadt der Speyside und zugleich der Namensgeber für die Destillerie.

Mitte des letzten Jahrhunderts startete in Tomintoul die Suche nach einer Wasserquelle, deren Wasser rein genug ist, um Whisky herzustellen.

Nach mehr als einem Jahr endete die Suche an der Ballantruan Quelle, einer außergewöhnlichen Quelle mit dem wohl klarsten Wasser der Crondale Hills. Zwischen der Ballantruan Quelle und dem majestätischen Fluss Avon wurde die Destillerie Tomintoul erbaut. Die naturbelassene Umwelt, die Höhe, die reine Luft und der Gebrauch von dem hervorragenden Wasser aus dem Ballantruan Spring veredeln den Tomintoul Speyside Glenlivet Single Malt. Master Distiller ist Robert Fleming.

Der Tomintoul Speyside Single Malt – Aged 30 Years – Robert Fleming Third Edition

Bereits die dritte Edition aus der Robert Fleming Reihe, mit der eben dieser sein 30-jähriges Jubiläum als Verwalter der Tomintoul Distillerie feiert.

Der 30 Jahre gereifte Single Cask Whisky ist ein einzigartiger, vollmundiger Whisky mit einer Tiefe und einem Reichtum an Aromen. Durch die lange Reifung in der frischen, reinen Luft im Herzen des Cairngorms National Park konnten sich diese optimal entwickeln.

Das verwendete Fass wurde unter Verwendung von Dauben aus amerikanischer Eiche, die aus ausgewählten Bourbon Fässern stammen, in fachmännischer Handarbeit von der Speyside Cooperage hergestellt. Das perfekte Gefäß für die sanfte Reifung, das dem Whisky eine schöne Komplexität verliehen hat und die elegante Fruchtigkeit verstärkt.

Tasting Notes

NASE: Aromen von würzigem Steinobst und kandierten Schalen vermischt mit Akazienhonig, dänischem Zimt, Ingwer und Zitrusfrüchten.

GESCHMACK: Reich und vielschichtig mit Noten von pochierten Birnen, Apfelstrudel, eingelegten Zitronen und goldenem Sirup mit einem Hauch von Brombeere, Nelke und gerösteter Eiche.

FINISH: Süßes Rosinenbrot und gezuckerte Mandeln mit Blütenhonig und Backgewürzen, die auf der Zunge verweilen.

Und so gewinnen Sie den raren Tomintoul 30yo Robert Fleming Third Edition – im Wert von € 798,-:

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: Welche Position hat Robert Fleming bei Tomintoul inne?

a. Gründer

b. Master Distiller

c. Küfer

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Robert Fleming“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 3. Juli 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 4. Juli bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Bremer Spirituosen Contor versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Robert Fleming“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 3. Juli 2022, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am 4. Juli 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und dem Bremer Spirituosen Contor sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird vom Bremer Spirituosen Contor versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team