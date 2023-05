Behörde lehnt Bauantrag der Wolfcraig Distillery zum zweiten Mal ab

Kein Glück haben die Betreiber der geplanten Wolfcraig Distillery in Stirling, unter Ihnen die Master Blender Richard Paterson und Ian Macmillan: Schon zum zweiten Mal haben die lokalen Behörden ihren Bauantrag abgelehnt (über die erste Ablehnung berichteten wir im Vorjahr hier).

Beim ersten Mal hatte man das Projekt wegen der Größe und dem Einfluss auf die Landschaft nicht genehmigt. Nun hat man einen neuen Versuch wiederum abgelehnt. Jamie Lunn, einer der Betreiber, kommentierte die Ablehnung so:

“We are extremely disappointed by the Local Review Body’s decision to refuse planning for the development of the distillery and visitor centre at Craigforth.

“We’ve been working tirelessly with the city’s local and business communities since the initial rejection in March last year to ensure the proposals would complement this thriving area as a business, a local producer, and a major tourist destination.”