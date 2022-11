Neu: Wolfcraig 30 Year Old

Vor zwei Jahren im Oktober berichteten wir über die geplante The Wolfcraig Distillery. In den Highlands, genauer in Stirling, planen Michael Lunn, ehemaliger Vorsitzender und Geschäftsführer der Whyte and Mackay Group mit den Co-Direktoren John Moore und Jamie Lunn den Bau einer Brennerei mit einer Kapazität von bis zu 1,5 Millionen Litern Alkohol pro Jahr. Im selben Monat ernannte die Destillerie Richard Paterson zum Master Blender, diese Aufgabe wollte er parallel zu seiner Arbeit bei Whyte & Mackay wahrnehmen. Im März diesen Jahres wurde dann der Bauantrag durch die lokalen Behörden abgelehnt. Wie angekündigt, ging die Brennerei gegen die Entscheidung des Stirling Council in Berufung. Anfang Dezember 2022 findet, wie auf der Website der Destillerie lesen können, ein Besuch der Entscheider vor Ort in Craigforth und die neue Anhörung statt, an diesem Tag wird dann auch wohl eine Entscheidung getroffen. Wir werden dann wieder berichten.



Unabhängig davon kündigt The Wolfcraig Distillery heute ihren Wolfcraig 30 Year Old Premium Blend an. Dieser soll im Januar abgefüllt, dann im Februar 2023 versandt und kann bereits jetzt von den Wolfpack members für £425 (nicht ganz 500 €) über die Website der Brennerei vorbestellt werden. Kreiiert wird dieser Blend von Master Distiller Ian Macmillan und Master Blender Richard Paterson, die Beide zusammen mehr als 100 Jahre Erfahrungen in der Whisky-Welt vorweisen können. Letzterer beschreibt diesen Blend so: