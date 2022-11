„Widen the circle“ und speziell designte Jameson Hero Trees – so läutet Jameson seine Kampagne für die Winterzeit ein. Auf den Social Media Kanälen, im On und Off Trade sowie in den Städten Hamburg, Köln, München, Berlin und Frankfurt findet diese statt, wobei in Hamburg am Spielbudenplatz 26 mit der Jameson XMas Affair vom 7. bis zum 10. Dezember eine eindrucksvolle Jameson Winterwelt entstehen wird. Für einen geselligen Abend mit den besten Freunden stellt die Irish Whiskey Marke ihren Jameson Ginger Ale & Lime vor. Das Rezept hierfür sowie alle Weitere zur Holiday Season vom Jameson finden Sie in der Presseaussendung, die wir von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jameson Hero Trees eröffnen Holiday Season

Der irische Whiskey Jameson läutet in diesem Jahr die Winterseason mit der Kampagne „Widen the circle“ und den speziell designten Jameson Hero Trees ein. Neben der großangelegten Digital Out of Home Kampagne in den Großstädten Hamburg, Köln, München, Berlin und Frankfurt startet Jameson auch auf Social Media und im On und Off Trade durch. Das Highlight ist die Jameson XMas Affair vom 7. bis zum 10. Dezember: Im Herzen von Hamburg entsteht eine eindrucksvolle Jameson Winterwelt.

„Widen the circle“

Zusammen mit den Freunden unter dem Weihnachtsbaum sitzen und dabei einen Jameson Ginger Ale & Lime genießen. Der Whiskey, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, steht für gemeinsame Momente, die man mit Freunden teilt. Ute Zimperfeld, Head of Brand Management Pernod Ricard Deutschland:

„Mit ‚Widen the Circle‘ will Jameson Menschen zusammenbringen und die Freude auf die Winterzeit mit ihnen teilen. Gleichzeitig steht die Kampagne für Offenheit, Ehrlichkeit und Zusammengehörigkeit. Sie ermutigt die Konsument:innen dazu, neue Menschen kennenzulernen und darunter genau die zu finden, mit denen sie eine besondere Verbindung teilen.“

Jameson XMas Affair

Direkt am Spielbudenplatz 26, hinter einer denkmalgeschützten Fassade, können Besucher:innen in die Markenwelt des irischen Whiskeys eintauchen. Perfectly Served Hot & Cold Drinks und Snacks vom Jameson Foodbike, Singer und Songwriter auf der Drinks&Sound Bühne, sowie ein Stand Up Poetry Slam Programm runden die Event-Aktivierung ab. Und auch im On und Off Trade werden insgesamt 32 Jameson Hero Trees zu sehen sein. Konsument:innen können sich auf spezielle Aktionen freuen, wie zum Beispiel Beanies und Weihnachtskugeln als Add On.

Jameson – der moderne irische Whiskey

Stets bodenständig und authentisch, so verkörpert Jameson Whiskey seit der Gründung 1780 seine irische Herkunft. Durch seinen Duft nach geröstetem Holz und Sherrynoten und seinen süßlichen, frisch-fruchtigen Geschmack mit leicht holziger und kräftiger Note eignet er sich hervorragend zum Mixen. Davon können sich alle mit „Jameson, Ginger Ale & Lime“ überzeugen. Sláinte!

Der perfekte Drink für einen geselligen Abend mit den besten Freunden: Jameson, Ginger Ale & Lime: