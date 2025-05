Bladnoch Partnerstore Konzept für Deutschland startet mit Sonderabfüllung Bladnoch 8

Alba Import als deutscher Exklusiv-Importeur und die Bladnoch Distillery in den schottischen Lowlands arbeiten schon seit Jahren eng zusammen – und aus dieser Zusammenarbeit ist gemeinsam mit acht Partnershops das Konzept der Bladnoch 8 entstanden – eine gemeinsamer Auftritt als Bladnoch Partner Store, wo man einen besonderen Fokus auf die Whiskys der Brennerei und Events rund um deren Whisky legen wird.

Zum Auftakt haben die acht Partner eine für den deutschen Markt neue Abfüllung namens Bladnoch 8 exklusiv im Verkauf. Dieser ist als limitierte Auflage für einen Ausblick auf den Stil des geplanten 8-jährigen Bladnoch, der Ende des Jahres erscheinen soll.

Bladnoch Distillery und Alba Import oHG, der deutsche Distributeur für Bladnoch Single Malt, starten in Deutschland ein Partnerstore Konzept, die „Bladnoch 8 Partnerstores“.

Alba Import hat zunächst acht Fachhändler mit stationärem Fachgeschäft ausgewählt, die zukünftig der Marke ein besonderes Augenmerk schenken werden:

Bottle & Pipe, Magdeburg www.bottle-and-pipe.de

Delias Whiskyshop, Kaiserslautern www.deliawhisky.de

Gourmétage Filiale Leipzig, www.gourmetage.com

Scotia Spirit, Köln www.scotia-spirit.de

Weinhaus Alte Brennerei Holz, Herrenberg www.alte-brennerei-holz.de

Weinhaus Hilgering, Dortmund www.weinhaus-hilgering.de

Weinquelle Lühmann, Hamburg www.weinquelle.com

Whisky Room, Bielefeld www.whisky-room.de

Hier wird mit größter Fachkompetenz vor Ort beraten und es werden die Abfüllungen der Bladnoch Range laufend zu verkosten sein. Auch spezielle Sonderabfüllungen werden über die Bladnoch Partnershops angeboten werden. Die acht Partner freuen sich sehr, zukünftig Bladnoch Fans und solche, die es werden wollen, bei sich begrüßen zu können. Gerne stehen sie auch über ihre Webpage für Fragen und Wünsche zur Verfügung.

Darüber hinaus sind jährlich 1-2 Bladnoch Taste-Events in den Shops geplant und dazu werden auch Gäste aus der Lowland Brennerei erwartet. Noch in diesem Jahr plant Bladnochs Master Blender Dr. Nick Savage anlässlich einiger Tastings in den Partnershops nach Deutschland zu reisen.

Warum sind es acht Partnershops in Deutschland? Diese Frage lässt sich leicht beantworten, die sogenannten „Bladnoch 8“ stehen symbolisch für die erste achtjährige Bladnoch Abfüllung aus der neuen Produktion nach der Wiedereröffnung der Brennerei 2017, die Ende diesen Jahres erscheinen wird.

Bis es soweit ist, wird ab sofort – zunächst exklusiv – über die acht Partnershops eine erste Sonderabfüllung „Bladnoch 8“ in Deutschland erhältlich sein. Hierbei handelt es sich um eine limitierte Auflage, sozusagen ein „Preview“ auf das, was der endgültige 8-jährige Bladnoch zu bieten haben wird.

Diese limitierte Abfüllung erschien letztes Jahr ursprünglich für den britischen Markt zum Wigtown Bookfestival und umso mehr freut man sich bei Alba Import und den Bladnoch Partnershops, dass nun auch ein Kontingent für Deutschland zur Verfügung steht. Der ideale Start für die Bladnoch 8.

Bladnoch 8 „First Release“ reifte in zwei unterschiedlichen amerikanischen Rotweinfässern und bietet einen schweren und besonders fruchtigen Lowland Stil mit üppig süßen Noten von Erdbeeren mit Sahne, Marmelade und feinen Kräutern, zart untermalt von poliertem Holz und Muskatnuss.

Zum Abfüll-Zeitpunkt dieser limitierten Auflage standen noch keine achtjährigen Fässer aus der neuen Produktion zur Verfügung, weshalb Master Blender Dr. Nick Savage in die Trickkiste gegriffen und viel ältere Fässer ausgewählt hat.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert:

„Bladnoch Distillery und ihre High End Single Malts liegen uns sehr am Herzen, sind wir doch bereits seit 18 Jahren der deutsche Partner. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun mit den acht Bladnoch Partnershops Fachgeschäfte gefunden haben, die eine besondere Anlaufstelle für Bladnoch Fans sein möchten und wo die Abfüllungen von Bladnoch gebührend präsentiert werden. Für die Zukunft sind wir offen, dieses Konzept gegebenenfalls noch zu erweitern, aber momentan sehr froh, nun die Startmannschaft an Bladnoch Partnershops gefunden zu haben“.

Informationen zu Bladnoch Distillery

Bladnoch Distillery wurde 1817 gegründet, sie ist die älteste Whisky-Destillerie der Lowlands und eine der ältesten in Schottland.

Als südlichste Brennerei Schottlands wird Bladnoch gerne als „Queen of the Lowlands“ bezeichnet.

Bladnoch Single Malts basieren auf einer traditionellen Produktion, in Handarbeit aus britischem Malz und reinstem weichen Wasser hergestellt. Die Reifung erfolgt in Fässern allerbester Qualität in traditionellen Lagerhäusern. Bei der Abfüllung wird generell auf Kühlfiltration verzichtet, um einen unverfälschten Geschmack zu bewahren.

Dank des neuen privaten Eigentümers der Brennerei und der Expertise von Master Blender Dr. Nick Savage (ehemals tätig bei „The Macallan“) erlebt der traditionsreiche Bladnoch Single Malt ein beeindruckendes Revival.

David Prior, australischer Unternehmer, erwarb Bladnoch Distillery im Jahr 2015 und konnte sie nach achtjähriger Stilllegung 2017 wieder in Betrieb nehmen.

Webpage: www.bladnoch.com