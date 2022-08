Boann Distillery ‚rettet‘ alte Fässer aus Bodega

Aus einer Sherry-Bodega, die schließen musste, ‚rettete‘ die Boann Distillery 78 alte Fässer. Diese Casks mit einem Volumen von 500 bis 600 Liter waren dort ca. 100 Jahre bei Herstellung des Olorosos im Einsatz. Die irische Brennerei bat die Böttcherei Toneleria J.L. Rodriguez, kleinere Reparaturen an ihnen vorzunehmen. Juan Rodriguez und sein Team brauchten drei Monate und konnten 68 der 78 Fässer restaurieren und somit retten. Danach wurden sie dann ins County Meath nach Irland zur Destillerie verschifft.

Dort angekommen, befüllte die irische Brennerei die Fässer mit ihrem Pot Still Spririt. Die hier angewandte Mashbill, vom Whiskey-Historiker Fionnán O’Connor im letzten Jahr wiederentdeckt, entspricht der, die bereits vor einem Jahrhundert bei der Whiskey-Herstellung verwendet wurde. Sie besteht aus 40 % ungemälzter Gerste, 30 % gemälzter Gerste, 15 % Hafer, 10 % Weizen und 5 % Roggen.

Juan Manuel Rodriguez of the Toneleria JL Rodriguez cooperage in Córdoba, Andalucía, fills the first of 68 century-old Spanish Oloroso casks he repaired for Boann Distillery, with a new make spirit to mature in up to 20 years.

Die Boann Distillery übergab bereits 10 Fässer an unabhängige Abfüller. Die verbleibenden 58 werden noch in dieser Woche befüllt. Diese gehen dann in ein Zolllager, dort kann der Whiskey dann reifen. Wir müssen uns allerdings noch gedulden, bis wir diesen Pot Still Whiskey aus den außergewöhnlichen Fässern verkosten können. Frühesten in 10-20 Jahren werden die Abfüllungen in den Verkauf gehen. Die dann leeren Fässer sollen danach erneut befüllt werden. Nachdem diese 100 Jahre bei der Sherry-Herstellung eingesetzt wurden, könnten die Fässer möglicherweise jetzt noch weitere 100 Jahre in der Whiskey-Produktion zum Einsatz kommen, so Peter Cooney von der Boann Distillery.