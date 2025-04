Bowmore & Aston Martin enthüllen die letzte Veröffentlichung der ARC-Serie: den Bowmore ARC-54

Wir durften Ihnen den neuen Bowmore ARC-54, das große Finale der Zuammenarbeit zwischen der Islay-Brennerei und Aston Martin bereits Anfang dieses Monats im internationalen Rahmen vorstellen – nun hat es diese außergewöhnliche Abffüllung auch nach Deutschland geschafft.

Bowmore macht in dieser Pressemitteilung über den Bowmore ARC-54 keine Preisangabe, wer unseren Erstbericht liest, wird aber einen ungefähren Rahmen für die Preis finden können. Dafür gibt es hier die ausführlichen Tasting Notes und weitere Infos zu Bowmore, Aston Martin und der Wortkünstlerin Sophia Thakur, die die Präsentation des ultra-raren Whiskys aus Bowmore mit ihrer Kunst umrahmte:

Frankfurt am Main, 30. April 2025 – Bowmore und Aston Martin präsentieren mit dem ARC-54 die finale Veröffentlichung ihrer revolutionären ARC-Serie. Dieser wird zum Höhepunkt in der Geschichte der Partnerschaft: ein seltener 54 Jahre alter Bowmore-Whisky in einem bemerkenswerten, handgeblasenen Dekanter, inspiriert vom futuristischen Design des Aston Martin Valkyrie Hypercars. Diese auffällige Kreation vereint höchste Handwerkskunst mit visionärem Design und steht sinnbildlich für die gemeinsame Leidenschaft beider Marken für Präzision, Innovation und zeitlose Eleganz.

Sophia Thakur über die Partnerschaft:

Dr. Calum Fraser, Chief Blender bei Bowmore, äußerte sich zur neuen Zusammenarbeit und der Veröffentlichung von ARC-54:

„Ein Bowmore wie dieser, so exquisit und komplex, spiegelt nicht nur die Meisterschaft unseres Brennerei-Teams wider, sondern auch das, was passiert, wenn man einfach mal langsamer wird, innehält und den Dingen ihren Lauf lässt. Wir setzen alles daran, die Essenz der Vergangenheit in jedem Tropfen zu bewahren und gleichzeitig unser Handwerk immer wieder neu zu denken, damit auch die nächste Generation in den Genuss unserer Whiskys kommt. Geschichtenerzählen ist fest in Bowmores DNA verankert – angefangen bei dem mystischen See-Drachen auf jeder Flasche. Es war eine wahre Freude, dass Sophia unsere gemeinsame Wertschätzung für Zeit, Handwerkskunst und den einzigartigen Charakter von Bowmore ARC-54 in ihren eigenen Worten so wunderbar eingefangen hat.“