Chiovas Brothers spart bei Glentauchers durch neue Technologie 50% Energie und CO2-Ausstoß – gibt Methode gratis an Industrie weiter

Eine Technologie, die Hitze rückgewinnen und damit den CO2-Ausstoß einer Brennerei um 50% reduzieren kann: Was wie ein Märchen klingt, ist tatsächlich eine Entwicklung, die Chivas Brothers bei Glentauchers erprobt und erfolgreich eingesetzt hat.

Ebenfalls märchenhaft klingt, dass man seitens Chivas Brothers und dem Mutterunternehmen Pernod Ricard bereit ist, diese fortschrittliche Technologie kostenlos der gesamten Whiskyindustrie zur Verfügung zu stellen.

Der Chairman und CEO von Chivas Brothers, Jean-Etienn Gourgues, dazu:

“Heat recovery forms a critical part of our commitment to achieve carbon-neutral distillation by 2026. Findings with such significant impact must be shared; this technology has the potential to transform our industry and accelerate its progress to net zero. That’s why today we’re making our design process and implementation learnings available to all.

As a business with a long history of innovation, we believe this is the right thing to do. Collaboration across our industry will be fundamental if we are to meet collective ambitions around sustainability, safeguarding the long-term future of our product and our planet.

Understandably, this technology won’t be right for every distillery, but we encourage our peers to explore whether it has the potential to reduce their own carbon output.”