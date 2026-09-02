Die älteste Abfüllung von The Balvenie: Die 1931 Collection mit einem 88YO Whisky

Aus dem Jahr 1931 stammt der 88 Jahre alte Whisky, den sich The Balvenie, oder besser gesagt Malt Master Kelsey McKechnie als Headliner für die neue 1931 Collection ausgesucht hat – bei der es auch um einen neuen 12yo und einen 15yo Balvenie geht. In der Tat sind die beiden wohl die interessanteren für uns, das die Preisschranke für den 88yo eher prohibitiv sein dürfte (ein Preis wird in der Aussendung tatsächlich nicht genannt, und dieses Bottling wird auch nur an Privatkunden abgegeben).

Also werden wir einmal einen Blick auf den 12yo und den 15yo der Balvenie 1931 Collection: Das Interessante daran ist, dass beide mit Malz aus dem eigenen Floor Malting erzeugt wurden, beim 15yo, der dem Global Travel Retail vorbehalten ist, stammt die Gerste für das Malz noch dazu ausschließlich aus eigenem Anbau.

Für den 15yo aus dem GTR haben wir noch keinen Preis, der 12yo ist mit 99,90 Euro kein Schnäppchen, aber in Hinblick auf das selbst in der Brennerei erzeugte Malz nicht komplett over the top. Handwerk.

Hier alle Infos, die wir Ihnen bieten können:

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Die älteste Abfüllung von The Balvenie: Die 1931 Collection

Die 1931 Collection von The Balvenie offenbart ein bleibendes Vermächtnis aus Handwerkskunst und jahrzehntelanger Whisky-Hingabe.

Hamburg, 01. September 2026.

The Balvenie präsentiert mit der 1931 Collection einen 88YO Single Malt Scotch Whisky, der 1931 destilliert und 2019 von Malt Masterin Kelsey McKechnie abgefüllt wurde.

Bei dem 88YO handelt es sich um die älteste Abfüllung der Markengeschichte.

Die Collection umfasst zudem zwei weitere Limited Editions:

einen 15YO aus 100 % hauseigen gemälzter und selbst angebauter Gerste sowie

einen 12YO aus 100 % hauseigen gemälzter Gerste.

The Balvenie hat mit dem Künstler Daniel Arsham zusammengearbeitet, um für den 88YO eine skulpturale Hülle zu schaffen.

The Balvenie präsentiert die 1931 Collection erstmals in Partnerschaft mit der Frieze Seoul. Den Auftakt bildet eine immersive, sinnliche Performance unter der Regie von Daniel Arsham.

„Der heutige Tag markiert einen wegweisenden Moment in der Geschichte von The Balvenie, denn wir stellen unseren ältesten Whisky aller Zeiten vor. Der 88YO Single Malt Scotch Whisky von The Balvenie wird gemeinsam mit zwei weiteren außergewöhnlichen und geschichtsträchtigen Limited Editions der 1931 Collection präsentiert: einem 15YO aus 100 % selbst angebauter und hauseigen gemälzter Gerste sowie einem 12YO aus 100 % hauseigen gemälzter Gerste.

An einem Morgen im Jahr 2019 verkostete ich einen Whisky, der Vollendung erreicht hatte. Außergewöhnlich sowohl im Charakter als auch in seiner Bedeutung, gab ich still die Anweisung, ihn abzufüllen und sicher zu verwahren.

1931 von den Handwerkskünstlerinnen und Handwerkskünstlern von The Balvenie destilliert und in ein gebrauchtes Sherry-Fass aus Jerez gefüllt, lagerte er anschließend achtundachtzig eindrucksvolle Jahre lang still in unserem Lagerhaus. Es ist zugleich inspirierend und erfüllt mich mit Demut, als Malt Master diese kostbare Flüssigkeit der Welt vorstellen zu dürfen.“ Kelsey McKechnie, Malt Masterin von The Balvenie

1931 war ein prägendes Jahr für The Balvenie. In einer Zeit, in der die gesamte Whiskyindustrie in Aufruhr war, blickte The Balvenie mit stiller Entschlossenheit in die Zukunft. In diesem Jahr wurde der neu errichtete hauseigene Malzboden eröffnet – ein Schritt, der den Weg für den anhaltenden Erfolg der Destillerie ebnete: der Ursprung des durchweg honigsüßen Charakters des Whiskys, ein Katalysator für kleine, spannende und innovative Abfüllungen und eine Heimat, in der das Malting Team von The Balvenie sein zeitloses Handwerk bis zur Perfektion verfeinern konnte. Der tägliche Rhythmus des handwerklichen Schaffens am charakteristischen Spirit von The Balvenie war lebendig.

Handschriftliche Archive belegen, dass am 5. März 1931 ein Whisky in ein Sherry-Fass aus europäischer Eiche aus Jerez in Spanien gefüllt wurde – Fass Nr. 239. Diese Flüssigkeit lagerte bemerkenswerte achtundachtzig Jahre lang still im Lagerhaus der Destillerie, betreut von Generationen von Handwerkskünstlerinnen und Handwerkskünstlern von The Balvenie unter der wachsamen Aufsicht einer Reihe großer Malt Master. 2019 erkannte Kelsey McKechnie, die amtierende Malt Masterin von The Balvenie, intuitiv, dass er seine Reife erlangt hatte. Es existieren nur siebzehn Flaschen des 88YO.

Malt Masterin Kelsey McKechnie beschreibt den Whisky als „ein sinnliches Erlebnis, das die stille Ruhe immergrüner Wälder heraufbeschwört“, und ist überzeugt, dass der 88YO jede Kategorisierung übersteigt und zu einer eigenständigen Größe in sich selbst wird – eine Zeitkapsel, die den Ursprung des Balvenie-Spirits festhält. Der typische Balvenie-Charakter im Duft beschreibt sie so: „Ein Hauch von Balvenie. Honig, zarte Minzblätter und buttriges Fudge fließen in ein Wispern leichter Erdigkeit, verwoben mit blumigen Heidekrauttönen, feuchtem Farnkraut und altem Leder. Aromen, die die stille Eleganz jahrelanger Reifung tragen.” Zum Geschmack ergänzt sie: „Reiches, aromatisches Eichenholz fließt in cremiges Toffee, samtigen Honig und wärmende Würze über, ehe sich tiefe Heidekraut- und Waldfarnnoten offenbaren. Eine stille Belohnung für Jahre der Geduld und Ausdauer.“ Der Nachklang ist lang und trocken.

Charles Metcalfe, Global Ambassador von The Balvenie, kommentiert:

„Nur selten kommt ein Whisky daher, der so außergewöhnlich ist, dass er das Potenzial hat, die Zukunft des Scotch mitzugestalten. Es ist ein wahrer Beweis für unsere Handwerkskünstlerinnen und Handwerkskünstler, unsere fortwährend sorgsame familiäre Verantwortung und die Ehrfurcht von The Balvenie vor dem eigenen Produkt, mit der jedes einzelne Fass gleichermaßen sorgfältig behandelt wird, dass dieses Fass nicht nur überdauert hat, sondern sich in seiner ganzen Beschaffenheit als herausragend erwiesen hat.“

DIE 1931 COLLECTION

Von Beginn an pflegte The Balvenie Distillery, was heute als die fünf seltenen Handwerkskünste bekannt ist: selbst angebaute Gerste, traditionelle Malzböden, die Fassbinderei, die Kunst der Kupferschmiede, sowie die intuitive Rolle des Malt Masters. Diese Kernfertigkeiten wurden zum Fundament eines Vermächtnisses, das dem Lauf der Zeit standgehalten hat und bis heute das Handwerk von The Balvenie prägt. Diese fortwährende Handwerkskunst ermöglichte es Malt Masterin Kelsey McKechnie, inspiriert von dem einmaligen 88YO, zwei weitere Limited Editions zu schaffen. Ein 12YO und ein 15YO wurden im gleichen Geist von Hand gefertigt, damit noch mehr Liebhaberinnen und Liebhaber von The Balvenie sie erleben und genießen können.

Der The Balvenie 12YO Home Malted entsteht nach ähnlichen Verfahren – vom Malz bis zum Fass – wie der 88YO. Aus 100 % hauseigen gemälzter Gerste hergestellt und in amerikanischen Eichenfässern gereift, wird die Limited Edition anschließend in ehemaligen Sherry-Bodega-Fässern aus europäischer Eiche aus Jerez vollendet – derselben spanischen Region, aus der auch das ursprüngliche Fass Nr. 239 stammt. Das Ergebnis ist eine seltene Interpretation des klassischen Stils von The Balvenie: wunderbar ausgewogen und raffiniert, mit Schichten von Honig und feiner Würze, die sich zu einem reichen, samtigen und weichen Nachklang entfalten.



UVP 99,99 Euro

Die abschließende Expression der 1931 Collection ist ein 15YO Whisky als Limited Edition. Diese besondere Abfüllung entsteht aus 100 % selbst angebauter und hauseigen gemälzter Gerste. Wie beim 12YO reifte auch diese Flüssigkeit zunächst in amerikanischen Eichenfässern, ehe sie in ehemaligen Sherry-Bodega-Fässern aus europäischer Eiche aus Jerez finished wurde. Die samtigen, reichen, honigsüßen Noten des 15YO münden in einen süßen, lang anhaltenden Nachklang und bieten damit erneut eine ausgewogene, raffinierte Interpretation des unverwechselbaren Balvenie-Stils.



im Global Travel Retail erhältlich

DIE INTERPRETATION DES KÜNSTLERS DANIEL ARSHAM

Zur Feier der 1931 Collection ist The Balvenie eine wegweisende Zusammenarbeit mit Daniel Arsham eingegangen, einem Künstler, dessen Werk strukturelle Experimente mit historischer Recherche verbindet. Arsham hat für den 88YO eine skulpturale Hülle entworfen, die in seinem charakteristischen Stil als von der Zeit gezeichnetes Relikt gestaltet ist. Gefertigt aus acht ineinander fließenden Schichten – eine für jedes Jahrzehnt – besteht die Vorderseite aus handpatiniertem Bronze, die sowohl die Texturen und Farbtöne der Destillerie als auch die natürliche Oxidation von Kupfer im Laufe der Zeit widerspiegelt. Die Rückseite besteht aus achtundachtzig symbolischen Eichenholzschichten. In der Mitte befindet sich eine Kupferscheibe aus einer stillgelegten Brennblase der Destillerie.

Künstler Daniel Arsham:

„Bei The Balvenie bin ich einem Spirit begegnet, der von Generationen von Menschen sorgfältig geformt wurde, die ihr Handwerk bewahrt und verfeinert haben, während sie stets tief mit ihren Ursprüngen verbunden blieben. Ein Großteil meiner Arbeit befasst sich mit Zeit, materieller Transformation und den Geschichten, die Objekte in sich tragen. Diese Zusammenarbeit hat diese Themen ganz natürlich zusammengeführt. Ich wollte etwas erschaffen, das sich zugleich uralt und zeitgenössisch anfühlt, um den Lauf der Zeit greifbar zu machen.“

Der 88YO ruht in einer handgeblasenen Kristallkaraffe, die den kostbarsten Flüssigkeiten von The Balvenie vorbehalten ist. Inspiriert von der einzigartigen Form der Kupferbrennblasen der Destillerie, trägt die Karaffe die charakteristische ‚Balvenie Ball‘-Silhouette. Im Zentrum von Arshams Kunstwerk wirkt sie wie freigelegt. Veredelt ist sie mit 18-karätiger Goldgravur und bis zur Perfektion aufpoliert.

Auch Arshams Gestaltung des 1931 Collection 12YO und 15YO ist untrennbar mit der Skulptur des 88YO verbunden. Auf der stark geprägten, haptischen Außenseite der Verpackung tritt aus einem Kupferton ein grüner Schimmer hervor, der die Verdigris-Patina der acht Schichten der Skulptur aufgreift. Im Inneren offenbart sich ein strukturiertes, kupferfarbenes Material, das die Elemente der Destillerie widerspiegelt.

EINE WELTPREMIERE

The Balvenie präsentiert die 1931 Collection erstmals in stolzer Partnerschaft mit der Frieze Seoul – im Rahmen einer immersiven, sinnlichen Performance unter der Regie von Daniel Arsham. Auf einer von Gerstenkörnern bedeckten Fläche, inspiriert vom hauseigenen Malzboden von The Balvenie, bewegen sich Tänzerinnen und Tänzer durch acht fließende, meditative Akte, choreografiert von Sukyung Yoo. Gelegentlich wird sich Arsham den Performern anschließen und dabei auf seine eigene Praxis der Bewegungsmeditation zurückgreifen. Begleitet werden die Bewegungen von einer eigens komponierten Klanglandschaft aus Umgebungsgeräuschen der Balvenie-Destillerie. Die Performances finden im Space S50 in Seongdong-gu, Seoul, im Rahmen des offiziellen Frieze-Week-Programms statt. Der 88YO aus der 1931 Collection von The Balvenie ist ausschließlich für Privatkunden und Sammler erhältlich. Der 15YO Single Malt Scotch Whisky der Kollektion ist ab September exklusiv im internationalen Travel Retail erhältlich, während in Deutschland ausschließlich der 12YO Single Malt Scotch Whisky der 1931 Collection für 99,99 Euro UVP angeboten wird.

VERKOSTUNGSNOTIZEN

The 1931 Collection 12YO Single Malt Scotch

DUFT: Warme Keksaromen ziehen durch den Malzboden von The Balvenie und tragen honigsüße Noten von cremigem Toffee, zartem Ingwer und aromatischer Eiche.

GESCHMACK: Eine milde Gerstenzuckersüße entfaltet sich und wärmt hin zu kandiertem Ingwer, zarten Rosinen und einer würzigen Fülle.

NACHKLANG: Reich, samtig und weich.

ABV: 47,5 %

The 1931 Collection 15YO Single Malt Scotch

DUFT: Aromen ziehen aus dem Maischehaus heran, wo süßes Getreide auf aufsteigende Erdigkeit trifft und sich zu frisch gerösteter Eiche und würzigen Zitrusfrüchten entfaltet.

GESCHMACK: Kräftige Eiche und süße Vanille leiten über zu Noten von Rosinen und zarten roten Beeren, getragen von fließender Honigsüße und einem nussigen Nachklang.

NACHKLANG: Lang anhaltend, mit einer zarten Süße.

ABV: 47,8 %