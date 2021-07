PR: Whisky-Destillerie Nc’nean erreicht als erste in Großbritannien Netto-Null-Emissionen

20 Jahre vor dem gesetzten Datum ein Ziel zu erreichen ist keine Kleinigkeit, besonders wenn es um Umweltbelange geht. Insofern hat die Destillerie Nc’Nean von Annabel Thomas, die erst vor kurzer Zeit den ersten Whisky veröffentlicht, mit der Erreichung von Netto-Null-Emissionen wirklich einen beachtenswerten Meilenstein gesetzt.

Alles Wissenswerte dazu präsentiert die Destillerie in einer Pressemitteilung, die uns der deutsche Importeur Kirsch Import zur Verfügung gestellt hat:

Whisky-Destillerie Nc’nean erreicht als erste in Großbritannien Netto-Null-Emissionen

Die Vorreiter übertreffen das Branchenziel um 20 Jahre

Stuhr. Die unabhängige schottische Whisky-Destillerie Nc’nean ist die erste in Großbritannien, die

Netto-Null-Emissionen für die Produktion erreicht – und damit das Ziel der schottischen Whisky-Industrie für 2040 um 20 Jahre übertrifft.

Die Ncn’ean Distillery aus der Luft

Der CO2-Fußabdruck von Nc’nean wurde von Environmental Strategies Ltd. verifiziert. Dadurch ist bestätigt, dass die wenigen Emissionen, die bei der Produktion entstehen, geringer sind als die Menge an Emissionen, die der Atmosphäre entzogen wurden. Nc’nean stößt nur 25,72 Tonnen CO2 pro Jahr durch die Brennereiproduktion aus. Zum Vergleich: Eine typische, mit fossilen Brennstoffen betriebene Destillerie ähnlicher Größe würde zehnmal mehr Emissionen produzieren.

Nc’nean-Gründerin Annabel Thomas (Mitte) ist eine von wenigen Frauen an der Spitze von Whisky-Destillerien. Foto: Nc’nean Distillery

Brennerei-Gründerin Annabel Thomas ist stolz auf die Leistung:

„Das fühlt sich wie unser bisher größter Erfolg an. Von dem Moment an, als wir uns auf dieses Abenteuer eingelassen haben, gab es eine Menge Leute, die uns sagten, dass die Verwendung von erneuerbaren Energien zu schwierig sei und dass es unmöglich sei, mit Bio-Gerste zu arbeiten. Viele sagten sogar, dass die Verwendung einer zu 100 Prozent recycelten Glasflasche bei Premium-Spirituosen einfach nicht das Richtige sei!“

Nachhaltigkeits-Pionierinnen

Nc’nean ist eine mehrfach ausgezeichnete, unabhängige, Bio-Whisky-Brennerei an der Westküste Schottlands. Die frauengeführte Destillerie begann im März 2017 mit der Destillation. Nc’nean ist eine Abkürzung für Neachneohain, einer gälischen Göttin und Beschützerin der Natur. „Made by nature, not by rules“ lautet entsprechend das Brennerei-Motto.

Deren Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist in alle Schritte des Produktionszyklus eingebettet. Als Schottlands führende Bio-Whisky-Destillerie verwendet Nc’nean ausschließlich erneuerbare Energien für die Produktion.