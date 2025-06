Ab 24. Juni, also ab Dienstag, ist vom norddeutschen unabhängigen Abfüller Douglas Thomson ein interessanter Grain im Fachhandel zu finden: der North British 1993/2025, ein in Bourbonfässern gereifter und in einem Oloroso Sherry Quarter Cask nachgereifter Single Grain, der auf 140 Flaschen limitiert ist.

Über die Destillerie und vor allem die „Fundgeschichte“ des Fasses können Sie hier in der Info nachlesen, die wir vom Abfüller erhalten haben:

Douglas Thomson veröffentlicht North British 1993/2025 – ein 31-jähriger Summer Grain aus dem Oloroso Quarter Cask

140 streng limitierte Flaschen von einem „unbekannten Riesen“ aus Edinburgh – ein Whisky, der nur knapp seiner eigenen Unsichtbarkeit entkam.

Der norddeutsche Independent Bottler Douglas Thomson präsentiert mit dem North British 1993/2025 seine Sommer-Single-Cask-Release 2025: ein über 31 Jahre gereifter Single Grain Scotch Whisky, der nach drei Jahrzehnten in ex-Bourbon und Oloroso Sherry Quarter Cask (# 52736) mit 40,8 % vol., ungefiltert und mit natürlicher Farbe in lediglich 140 Flaschen abgefüllt wurde.

Die North British Distillery, 1885 von den Blend-Pionieren Andrew Usher, William Sanderson und John Crabbie gegründet, gehört mit einer Jahreskapazität von heute über 65 Millionen Litern zu den größten Grain-Brennereien Schottlands. Versteckt am westlichen Stadtrand von Edinburgh liefert sie seit mehr als 130 Jahren das „Rückgrat“ für ikonische Blends wie Johnnie Walker oder The Famous Grouse. Offizielle Single-Grain-Abfüllungen sind dagegen rar; die Brennerei blieb für viele Genießer lange ein weißer Fleck auf der Whisky-Landkarte – ein unbekannter Riese, dessen elegante, mais-basierte Destillate nur selten das Licht einer Einzelabfüllung erblicken.

Als Douglas Thomson im Jahr 2024 auf Fass 52736 stieß, waren Andere skeptisch: Nach drei Jahrzehnten Lagerung drohte der Alkoholgehalt unter die gesetzliche Whisky-Mindestschwelle von 40 % zu fallen. Viele Interessenten zogen sich zurück. Doch die Verkostung überzeugte: satte Aromen von Datteln, Pekannüssen und dunkler Schokolade, dazu frische Zitrusblüten und ein sommerlich-leichter Vanille-Touch. 40,8 % vol. – knapp, aber legal. So bot sich die seltene Gelegenheit, diesen charaktervollen „Summer Grain“ nicht nur zu retten, sondern zu einem außergewöhnlich fairen Preis anbieten zu können.

Der aktuelle North British 1993/2025 aus dem Oloroso Quarter Cask ist ab 24. Juni 2025 exklusiv im gut sortierten Fachhandel, sowie direkt bei Douglas Thomson erhältlich solange der Vorrat reicht.