Wer hat bei uns je eine von vier Flaschen Port Charlotte SYC:01 mit zwei Glencairn Gläsern gewonnen? Wir verraten es hier!

Es gibt Destillerien, denen wohnt ein gewisser Zauber inne – weil sie mehr darstellen als eine reine Produktionsstätte von Whisky. Weil sie Geschichte und Innovation vereinen, und weil sie nahe am Herzen der Fans sind. So eine Brennerei ist für viele Bruichladdich. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir diese Destillerie immer wieder bei unseren Gewinnspielen präsentieren dürfen. Diesmal mit der torfigen Linie Port Charlotte.

Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner Eggers & Franke verlosten wir in den letzten beiden Wochen eine von vier Flaschen Port Charlotte SYC:01 mit jeweils zwei passenden Glencairn Gläsern – und das gleich 4x. Für die vielen Einsendungen möchten wir uns auch im Namen unseres Partners bedanken – es freut uns immer wieder, wie begehrt die Preise bei Ihnen sind.

Bevor wir aber die Gewinner der vier Flaschen und der passenden Gläser verlautbaren, hier noch einmal Infos zur ikonischen Brennerei und zu den ganz besonderen Abfüllungen, die Sie diesmal gewinnen konnten:

Die Destillerie Bruichladdich

Islay ist nicht gleich Torf. Und Bruichladdich ist das beste Beispiel dafür, dass auch eine Inseldestillerie Vielfalt über Stereotypen hinaus bietet.

Bruichladdich wurde im Jahr 1881 erbaut und zu diesem Zeitpunkt war Kohle als alternativer Brennstoff zum lokalen Torf verfügbar. Die Kohle wurde für die Transportboote benötigt, die sogenannten „Puffer“. Es ist wahrscheinlich, dass die Destillerie speziell für den Zweck erbaut wurde, einen möglichst reinen, ungetorften Whisky zu produzieren.

Ein indirekter Hinweis, der diese These stützt, stammt vom großartigen Autor Alfred Barnard: In seinem faszinierenden Werk aus 1885 über die Brennereien der Insel findet sich zur Bruichladdich-Destillerie als einzige kein Hinweis darauf, dass diese ihren Malz mit Torf trocknete.

Leider ist kein Whisky mehr aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Aber die Originalgeräte aus dem viktorianischen Zeitalter bleiben ein beispielloses Vermächtnis dieses Destillationshandwerks, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, um nun diesen raffinierten Dram herzustellen.

Aber natürlich bietet Bruichladdich auch das, was man von Islay erwartet: Torf. Und das in Bestform. Unter der Marke Port Charlotte.

Port Charlotte: Eine Hommage an die Tradition der Insel Islay

Port Charlotte ist eine prestigeträchtige Whisky-Marke von der Bruichladdich Distillery, die tief in den Traditionen der Insel Islay verwurzelt ist. Die Whiskys von Port Charlotte zeichnen sich durch ihren intensiven, torfigen Charakter aus, der typisch für die Region Islay ist. Die Marke wurde nach dem gleichnamigen Dorf Port Charlotte benannt, das sich nur wenige Meilen von der Bruichladdich Distillery entfernt befindet.

Die Philosophie von Port Charlotte

Port Charlotte Whiskys stehen für eine Rückkehr zu den Wurzeln des traditionellen Islay Whiskys. Die Brennerei legt großen Wert auf Transparenz und Authentizität und verwendet ausschließlich schottische Gerste. Jeder Schritt des Produktionsprozesses, von der Malzherstellung über die Fermentation bis hin zur Destillation, erfolgt in der Bruichladdich Distillery. Diese Hingabe zur Handwerkskunst und die Liebe zum Detail verleihen den Whiskys ihren einzigartigen Charakter.

Ihr Preis: Eine von vier Flaschen Port Charlotte SYC:01 mit jeweils 2 passenden Glencairn Gläsern

Der Port Charlotte SYC:01 ist die erste Abfüllung der Cask Exploration Serie, bei der der heavily peated Islay Whisky in Syrah-Fässern reifte – und zwar von einem rennomierten Weingut aus dem nördlichen Rhône-Gebiet (Frankreich). Syrah, bekannt als kräftiger und vollmundiger Rotwein, verleiht dem Single Malt reiche rote Fruchtnoten und zarte Gewürznuancen, die perfekt mit dem charakteristischen Torfrauch von Port Charlotte harmonieren.

Fass-Experimente sind seit der Wiedereröffnung der Bruichladdich Destillerie im Jahr 2001 ein integraler Bestandteil der Destilleriekultur. Unter der Leitung zweier ehemaliger Weinhändler füllte die Destillerie in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Fässer, darunter derzeit rund 200 verschiedene Weinsorten, die in den Lagerhäusern auf Islay lagern.

„Eine solch große und vielfältige Auswahl an Weinfässern zu haben, ist wirklich außergewöhnlich. Wir suchen weltweit nach den besten Weinen, was uns wiederum zu Eichenfässern von höchster Qualität und unvergleichlichem Geschmack führt.

Der immense Einfluss der Syrah-Fässer ist beim Port Charlotte SYC:01 deutlich erkennbar. Es ist ein Balanceakt, sicherzustellen, dass die Eiche und der Torfrauch in perfekter Harmonie wirken. In unserem Fall hat der vielseitige Port Charlotte SYC:01 erstaunlich gut mit den reichen Früchten- und Gewürznoten des Fasses interagiert. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Single Malt Whisky, der etwas völlig Neues und Einzigartiges für Port Charlotte darstellt.“Adam Hannett, Head Distiller der Bruichladdich Destillerie Adam Hannett, Head Distiller der Bruichladdich Destillerie

Abgefüllt mit 54,4 % Vol. und einem Torfgehalt von 40 PPM, wurde der 2013 destillierte Port Charlotte zunächst in eine Kombination aus First Fill (75 %) und Second Fill (25 %) Bourbon-Fässern gefüllt. In 2018 wurde der Spirit in First Fill Syrah-Fässer umgelagert. Nach vier Jahren, als der Einfluss des Weins seinen Höhepunkt erreicht hatte, wurde der Whisky erneut in Refill-Bourbon-Fässer umgelagert, um den Reifeprozess abzurunden.

Port Charlotte SYC:01 ist die siebte Veröffentlichung in der Port Charlotte Cask Exploration Serie. Zu den bisherigen Veröffentlichungen gehören: Port Charlotte MRC:01 (Pauillac-Fassreifung), MC:01 (Marsala- Fassreifung), OLC:01 (Oloroso-Fassreifung), PAC:01 (Pauillac-Fassreifung), SC:01 (Sauternes-Fassreifung) und PMC:01 (Pomerol-Fassreifung).

Und je eine der 4 Flaschen Port Charlotte SYC:01 mit jeweils 2 passenden Glencairn Gläsern gewonnen haben:

Hanna Latta aus 42549 Velbert

Patrick Appelbaum aus 38102 Braunschweig

Rudolf Schillinger aus 83308 Trostberg

Ingolf Breuer aus 70734 Fellbach

Wie immer freuen wir uns mit den Gewinnern und gratulieren ihnen ganz herzlich. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet, freuen Sie sich auf das Paket!

Und gleich heute geht es mit einem weiteren Gewinnspiel weiter – wir bleiben diesmal wieder in Deutschland, aber gleichzeitig in aller Welt. Neugierig, was das bedeuten soll? Dann schauen Sie doch gleich wieder bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie und mit Ihnen aufs nächste Gewinnspiel!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Port Charlotte“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 22. Juni 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 23. Juni 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!