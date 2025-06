Nur diese Woche: Tickets für die Whisky Live Germany 2025 & eine exklusive Sonderabfüllung gewinnen!

Unser neuestes Gewinnspiel, in Kooperation mir unserem Partner Kirsch Import, läuft nur kurz, hat es aber in sich, denn es geht nicht nur um EINEN Whisky, sondern um viele: Am Samstag, dem 11. Oktober, öffnet das CCH – Congress Center Hamburg erstmals seine Türen für Whiskyfreund*innen: Die Whisky Live Germany 2025 lädt zum Premieren- und Publikumstag mit 500 Whiskys und Premium-Spirituosen zur freien Verkostung. Gewinnen Sie hier 3 x 2 Eintrittskarten für dieses Highlight im diesjährigen Genusskalender, bei dem alle Drams auf der Messe im Eintrittspreis inkludiert sind!

Für den ersten Platz gibt es zusätzlich ein Geschenk mit Seltenheitswert: eine Flasche eines Single Casks aus der limitierten Sonderabfüllungsreihe „The Awakening Series 2025“, die von Kirsch Import exklusiv zur Messe aufgelegt wird.

Wie Sie gewinnen können? Den Artikel hier aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Wir freuen uns auf Ihre Einsendung und drücken die Daumen!

Achtung – das Gewinnspiel läuft nur diese Woche, also jetzt mitmachen!

Lesen Sie hier mehr über die Whisky Live Germany 2025 und die Sonderedition – und das Beantworten der Gewinnfrage fällt so noch um einiges leichter:

Whisky erleben, nicht nur probieren

Die Whisky Live Germany ist 2025 der Ort für Entdeckungen. Über 500 Whiskys und Premium-Spirituosen stehen zur freien Verkostung bereit – im Eintrittspreis bereits enthalten. Dieses offene Konzept ist in Deutschland einzigartig und macht es Fans möglich, auch abseits bekannter Namen neue Favoriten zu finden. Verantwortungsvoller Genuss natürlich vorausgesetzt.

Wer tiefer einsteigen will, kann sich in Masterclasses von Größen und Expert*innen der Branche inspirieren lassen: Master Distiller, unabhängige Abfüller oder Gründer*innen stehen mit Fachwissen Rede und Antwort, geben tiefe Einblicke in die Produktion oder verraten das ein oder andere Produktionsgeheimnis.

Hamburg bietet dafür den passenden Rahmen: Das CCH liegt direkt am Bahnhof Dammtor, mitten in der Stadt. Ideal für alle, die Whisky-Genuss mit einem Wochenende in einer der spannendsten Städte Deutschlands verbinden wollen – ob Reeperbahn, Hafenrundfahrt oder Musicalabend.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Publikumstag der Whisky Live Germany am 11. Oktober sowie eine Flasche des Single Casks Port Askaig 16 y.o. aus der exklusiv zur Messe erhältlichen „The Awakening Series 2025“!

Erster Preis: 2 Tickets für den Publikumstag & 1 x Port Askaig 16. y.o. – The Awakening Series 2025 Islay Single Malt Scotch Whisky, Refill Hogshead #808318173, 57,8% vol., weder gefärbt noch kühlfiltriert

Zweiter Preis: 2 Tickets für den Publikumstag

Dritter Preis: 2 Tickets für den Publikumstag

Und so gewinnen Sie einen der drei Preise rund um die Whisky Live Germany 2025:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: In welcher Stadt findet die Whisky Live Germany statt?

a. Salzburg

b. Hamburg

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Whisky Live Germany“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 29. Juni 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 30. Juni 2025 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import abgewickelt.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Whisky Live Germany“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 29. Juni 2025, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden aus den richtigen Antworten gezogen und am 30. Juni 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import abgewickelt, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team