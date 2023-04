Fünf Freunde möchten ihre Liebe zur Spirituose Armagnac teilen und haben daher eine einzigartige Veranstaltung ins Leben gerufen: Das 1. German Armagnac Festival am 24. Juni in Stuttgart!

Armagnac, ein Branntwein aus der französischen Region Gascogne, der durch die Destillation von Weißwein hergestellt wird und mindestens zwei Jahre in Eichenfässern reift, ist die älteste bekannte französische Spirituose und hat ein verstaubtes Image. Wer den Horizont im Bereich „Fassgelagerte Spirituose“ erweitern möchte: hier sei das 1. German Armagnac Festival ans Herz gelegt. Und wie wir hörten, werden Whisky-Interessierte dort auch besondere Highlights finden (In der Aussteller-Liste finden sich auch aus dem Bereich Whisky bekannte Abfüller).

Alle weiteren Infos und Details finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir von den Veranstaltenden erhalten haben:

Entdecken Sie Armagnac beim 1. German Armagnac Festival

Wir laden ein zum Eintauchen in die faszinierende Welt des Armagnacs am 24. Juni in Stuttgart

Beim 1. German Armagnac Festival werden über 25 namhafte Produzenten und bekannte unabhängige Abfüller ihre Produkte persönlich präsentieren. Besucher haben die Möglichkeit, in die faszinierende Welt des Armagnacs einzutauchen, sowohl im Ausstellerbereich als auch bei exklusiven Tastings und Seminaren in kleiner Runde.

Unsere Mission

Machen Sie sich bereit für eine Reise voller exquisiter Geschmacksrichtungen und Aromen auf Deutschlands erster Armagnac Spirituosenmesse in Stuttgart. Vom rustikalen Charme der Gascogne bis hin zur modernen Innovation der Armagnac-Brennereien – erleben Sie die Essenz von Frankreichs ältester Spirituose. Treffen Sie die Top-Produzenten, verkosten Sie ihre preisgekrönten Spirituosen und entdecken Sie die Geheimnisse dieser begehrten Spirituose auf dieser exklusiven Messe.

Was ist Armagnac?

Armagnac ist ein Branntwein aus der französischen Region Gascogne, der durch die Destillation von Weißwein hergestellt wird und mindestens zwei Jahre in Eichenfässern reift. Er ist bekannt für seinen rustikalen und robusten Charakter, mit einem einzigen Destillationsverfahren und mehreren Altersklassifizierungen. Was Armagnac so besonders macht, ist sein einzigartiges Geschmacksprofil, das durch das Terroir der Gascogne beeinflusst wird, sowie seine reiche Geschichte und Tradition als älteste Spirituose Frankreichs.

Erfahren Sie mehr auf www.armagnac.de

Meet the Masters, Taste the Magic

Auf unserer Armagnac-Spirituosen-Messe können Sie nicht nur die weltberühmten Spirituosen aus der Gascogne probieren, sondern auch die Brennmeister und Produzenten selbst treffen. Lernen Sie die Kunsthandwerker hautnah kennen, erfahren Sie mehr über ihre traditionellen Methoden und innovativen Techniken und hören Sie aus erster Hand die Geschichten hinter ihren einzigartigen Destillaten. Dies ist eine seltene Gelegenheit, die Menschen hinter den Abfüllungen kennenzulernen und die Leidenschaft und Hingabe zu erleben, mit der der beste Armagnac der Welt hergestellt wird.

Highlights des 1. German Armagnac Festivals

Spirituosenmesse mit Schwerpunkt auf Armagnac

Eine familiäre Community Veranstaltung, um sich mit anderen Spirituosenliebhabern auszutauschen

13 renommierte Produzenten aus der Armagnac-Region persönlich vor Ort

5 renommierte unabhängige Abfüller mit exklusiven Einzelfassabfüllungen

Entdecken und verkosten Sie mehr als 200 Armagnacs von 25 Marken

Eine abwechslungsreiche Auswahl sowohl für erfahrene Armagnac-Liebhaber als auch für Einsteiger

Verkostungen und Seminare, um einen persönlichen Blick hinter die Kulissen zu werfen

Genießen Sie französische Spezialitäten von unserem Partner „Café Moustache“

1. German Armagnac Festivals

Veranstaltungsort: ABZ Stuttgart (Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart)

Datum der Veranstaltung: 24. Juni 2023

Öffnungszeiten: 11 – 20 Uhr

Weitere Infos unter: www.armagnac-festival.de