The Caskhound präsentiert: Mannochmore mit Catoctin Creek Rye Finish

Es wird langsam Frühling. Und Tilo Schnabel begrüßt die kommende Jahreszeit mit einem 12 Jahre alten Single Malt der Brennerei Mannochmore aus dem Bourbon Cask, der abschließend ein zweijähriges Finish in einem mit Rye Whiskey der Catoctin Creek Distillery vorbelegten Quarter Cask erhielt.

Alles Weitere zu dieser neuen Abfüllung in der Presseinfo, die uns Tilo Schnabel hat zukommen lassen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„A sprightly Springtime Spectacular“: THE CASKHOUND begrüßt den Frühling mit einem fruchtig-würzigen Mannochmore Single Malt mit Catoctin Creek Rye Finish

Eine spektakuläre Melange aus intensiver Honigsüße, vielseitiger Fruchtigkeit und einer vollen Ladung Gewürzen erwartet uns bei der neuesten Single Cask-Streich von THE CASKHOUND: ein 12-jähriger Mannochmore Single Malt Scotch Whisky aus dem Bourbon Cask, dem man eine 2-jährige Nachreifung in einem Quarter Cask bescherte, das zuvor hocharomatischen Rye Whiskey der renommierten „Catoctin Creek Distillery“ aus Virginia enthielt.

Classic Speyside Malt meets Virgina Rye

Mannochmore ist eine der unzähligen Brennereien der DIAGEO-Gruppe, die jenseits des Hypes ein eher unbeachtetes Dasein fristet – und das, obwohl ihre Whiskys seit langem von der Blendindustrie Schottlands sehr geschätzt werden. Dass in dem delikaten, feinfruchtigen Speyside Malt aber noch wesentlich mehr steckt, wenn man ihm an der richtigen Stelle einen passenden ‚Partner‘ zur Seite stellt, war CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel schnell klar, als ihm Proben des Mannochmore Single Cask vorlagen, und ihm parallel das Catoctin Creek Quarter Cask angeboten wurde. „Rye Whiskeys gehören für mich mittlerweile tatsächlich zu den spannendsten Destillaten in der Whiskywelt – und das bodenständige Profil des Catoctin Creek Rye war für mich sofort ein idealer Kandidat für ein besonderes Finish. Seine Aromen und die intensive Würzigkeit runden hervorragend den feinen, floral-fruchtigen Charakter des Mannochmore ab, ohne ihn aber zu überdecken. Die 24-monatige Nachreifung des Mannochmore im Rye Whiskey Quarter Cask ist für mich ‚a match made in Whisk(e)y heaven‘ – eine himmlische Verbindung, die man sich nicht entgehen lassen sollte, und der perfekte Dram für den beginnenden Frühling!“

Wie von der Spürnase für feinen Whisky gewohnt, kommt auch diese Einzelfassabfüllung in natürlicher Fassstärke in die Flasche, ungefärbt & nicht kühlfiltriert.

MANNOCHMORE

Speyside Single Malt Scotch Whisky,

12 Jahre alt (2011/2023), 52,3 % ABV,

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 2 years in a Catoctin Creek Rye Whiskey Quarter Cask

Auflage 144 Flaschen (0,5 l)

UVP: 57,90 Euro

Nase: Frisch und floral im Antritt, dann zeigen sich Aromen von Orangenmarmelade und Gewürzen, gefolgt von der Süße reifer Weinberg-Pfirsiche und Malzkaramell, ausklingend mit einem Hauch von Tabak

Mund: sehr weich, mit einem öligen Mundgefühl und der Süße von Manuka-Honig, anschließend ein Reigen unterschiedlichster Aromen wie Muskat, Leder, Karamell, viel Würze, kandierte Orangen in Milchschokolade, zwischendurch pfeffrige Noten

Abgang: mittellang und recht trocken, mit einem Rest von Gewürzen & Orangen, Nüssen, einem Hauch von Kaffee, zum Ende leichte Eichennoten

Freuen Sie sich auch schon jetzt auf weitere charakterstarke Single Cask-Abfüllungen, die wir für den Frühsommer 2023 erwarten. Wir werden Sie an dieser Stelle natürlich rechtzeitig informieren.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de