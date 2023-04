Neu: Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Edition

Einfach wird sie nicht zu bekommen sein, die neue Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Edition – denn sie wird nur in ausgewählten Austragungsorten der F1-Rennen weltweit auf den Markt gebracht, und das auch noch in limitierter Auflage (obwohl die Limitierung nirgendwo genau beziffert wird).

Was gibt es über die Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Edition zu sagen, außer dass sie recht schick aussieht? Abgefüllt ist sie mit der Mindestalkoholstärke von 40% vol., und dass sie nach dem Rezept für den klassischen Old No. 7 Sour Mash Whiskey destilliert wurde – 80% Mais, 8% Rye und 12% gemälzte Gerste.

Warum es nach der Aussage von Sophia Angelis, Senior Vice President und Jack Daniel’s Global Managing Director den Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Edition gibt:

“McLaren and Jack Daniel’s are two of the most iconic brands known around the world, and we’re excited to celebrate our partnership with a special bottle that nods to our shared spirit of independence, authenticity and boldness. We have been working with the McLaren team to develop unparalleled experiences for both racing and whiskey fans, and we can’t wait to share more on what we have in store.”