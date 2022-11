Evermann Whisky mit dem Red Dot Design Award 2022 ausgezeichnet

Die Destillerie Bimmerle freut sich über die Auszeichnung ihrer Evermann Whiskys „Theo“ und „Wilhelm“ mit dem Red Dot Design Award 2022. Alles Weitere zu den beiden Whiskys sowie zu der Brennerei aus dem Schwarzwald können der folgenden Presseaussendung entnehmen, die wir von der Destillerie Bimmerle erhalten haben:

Evermann Whisky ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2022.

Slàinte Mhath!

Die im Jahr 2022 gelaunchten Whiskys aus der Evermann-Familie unter den Namen „Theo“ und „Wilhelm“ wurden kürzlich in der Kategorie Brands & Communication Design für ihren einzigartigen Look mit dem Red Dot Design Award 2022 prämiert.

Sasbach, 15. November 2022.

Bereits seit einigen Jahren steht die Destillerie Bimmerle nicht mehr ausschließlich für hochwertige Obstbrände aus dem Schwarzwald. Mit der Marke Needle Black Forest Gin gehört Bimmerle mittlerweile zu den meistverkauften Gins Deutschlands. In diesem Frühjahr wurde das Portfolio des Familienunternehmens nach 3 Jahren Reifezeit um gleich zwei neue Produkte der Kategorie Whisky erweitert. Unter der Marke EVERMANN, welche synonym für eine Familiendestillerie aus dem Schwarzwald steht, werden ein in 4 Fässern gereifter Black Forest Blended Whisky und ein in 7 Fässern gereifter Black Forest Single Malt in der Gastronomie und in den Regalen der deutschen Supermärkte vertrieben.

Das unverwechselbare Flaschendesign entstand in Zusammenarbeit mit der Design Agentur WIN Creating Images, die bei der Whisky-Marke auf einen schwarzwaldtypischen Look gesetzt haben.

Ein Flaschendesign mit Wiedererkennungswert: die für den Schwarzwald typischen Tannen aus dem EVERMANN-Schriftzug schmücken den Flaschenkorpus, ein von Hand aufgesetzter Messingring, eine hochwertige Etikettengestaltung und der dunkellasierte Holzgriffkork mit EVERMANN-Gravur vervollständigen den Schwarzwaldcharakter. Ann-Kathrin Metzner, Head of Marketing der Bimmerle KG ist besonders stolz, den Red Dot Design Award 2022 nun in die Reihe der Auszeichnungen mit aufnehmen zu dürfen:

„Wir freuen uns sehr über den Award, weil es unser Anliegen ist, den Konsumenten ein rundum stimmiges Produkt zu kredenzen. Wenn wir dann nicht im nur in puncto Qualität, sondern auch Design so großartig überzeugen können, freut uns das natürlich besonders — Ziel erreicht“.

www.evermann-whisky.de