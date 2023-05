Exklusiv-Video: Inchdairnie-Gründer Ian Palmer über Roggenanbau in Fife

Der Besuch bei Inchdairnie Ende April war nicht nur die Möglichkeit, den ersten offiziellen Whisky der Brennerei, RyeLaw, zu verkosten, sondern auch sehr tiefe Einblicke in die Arbeitsweise der hochmodernen Destillerie zu erhalten (unseren Videorundgang durch die Destillerie finden Sie hier).

Heute widmen wir uns mit Gründer Ian Palmer dem Kapitel Roggen – dem Grundstoff für den RyeLaw. So banal das Thema auf den ersten Blick erscheinen mag, so viele Aspekte hat es. Es beginnt bei der Geschichte des Anbaus, führt zu den historischen Aufzeichnungen über die Verwendung von Roggen zur Whiskyherstellung und endet schließlich bei den nicht immer unproblematischen Entwicklungen in der Neuzeit, den gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Farmern, Agrarkonzernen und Brennereien.

Die folgenden 30 Minuten sind eine Fundgrube für alle, die hinter die Kulissen schauen wollen. Ian Palmer teilt sein Wissen und seine Erfahrung mit Ihnen. Viel Vergnügen hier oder auf unserem Youtube-Kanal.