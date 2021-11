Exklusiv: Videointerview zum neuen Bowmore Masters‘ Selection 21yo mit Brand Ambassador Daniel Schöll

- Werbung -

Mitte November wurde der neue Bowmore Masters‘ Selection 21yo, entstanden in der Zusammenarbeit mit Aston Martin, in einem Event in München vorgestellt (wir berichteten hier). Der Whisky, der nach den Regeln des Goldenen Schnitts komponiert wurde (die auch bei Aston Martin für die besondere Ästhetik sorgen), enthält bis zu 35 Jahre alte Whisky aus der ältesten Brennerei auf Islay.

Was steht nun hinter dem Goldenen Schnitt und der Zusammenarbeit mit der noblen Automarke – und wie schmeckt dieser neueste Bowmore, den wir übrigens auch exklusiv unter unseren Lesern verlosen (machen Sie hier mit!)? Dazu haben wir in München ein Gespräch mit dem Brand Ambassador für Bowmore, Daniel Schöll, geführt, mit dem wir auch den Whisky verkosten.

Das knapp über sechs Minuten lange Interview sehen Sie obenstehend und natürlich auf unserem Kanal auf Youtube, auf dem sich mittlerweile über 275 whiskybezogene Videos finden. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem Gespräch!