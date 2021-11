PR: Die Bowmore Masters‘ Selection verbindet die Welten von Whiskytradition und Automobildesign

Ein neuer Bowmore ist heute angekündigt worden: Die Bowmore Masters‘ Selection, ein 21 Jahre alter Whisky aus der Islay-Brennerei, ist in Zusammenarbeit mit der Kultmarke Aston Martin entstanden und verwirklicht als erster Whisky das Prinzip des .Goldenen Schnitts“ – ein Prinzip, das man vom Autobauer übernommen hat.

Was das konkret bedeutet und welchen Geschmack man sich von der neuen Bowmore Masters‘ Selection erwarten darf, finden Sie nachstehend in der Pressemitteilung aus der Traditionsdestillerie im gleichnamigen Ort auf Islay:

Die Bowmore Masters‘ Selection verbindet die Welten von Whiskytradition und Automobildesign

Ein neuer Single Malt Whisky in limitierter Edition vereint das meisterhafte Können des Chief Creative Officer von Aston Martin mit jenem des Bowmore Master Whisky Blenders.



Aus dem einzigartigen Wissen um die Proportionalität der beiden Meister entstand ein Whisky von exquisiter Tiefe und Ausgewogenheit.



Erstmals hat Bowmore zur Kreation eines neuen Whiskys das Prinzip des „Goldenen Schnitts“ übernommen.



Die Bowmore Masters‘ Selection ist ab November 2021 erhältlich.



Frankfurt, im November 2021 – Die Bowmore® Masters’ Selection vereint die Welten von Whiskyherstellung und Automobildesign und ist gleichzeitig Ausdruck der gemeinsamen Leidenschaft für Tradition, Handwerkskunst und Innovation.



Die Bowmore Masters‘ Selection trägt die Handschrift von zwei Meistern: Bowmore Master Whisky Blender Ron Welsh und Aston Martin Executive Vice President und Chief Creative Officer Marek Reichman. Ein Whisky, der zwei unterschiedliche Welten auf ebenso kraftvolle wie inspirierende Weise verbindet. Das Ergebnis einer Zusam- menarbeit, die geprägt ist von gegenseitigem Vertrauen und Respekt für die Welt des anderen sowie von der Leidenschaft, Neues zu entdecken und voneinander zu lernen. Beide Meister bringen ihre Kreativität und ihren individuellen Charakter ein und prägen die Masters‘ Selection dadurch mit ihrer ganz persönlichen Handschrift.

Marek Reichman, Chief Creative Officer von Aston Martin, sprach oft über das Prinzip des „Goldenen Schnitts“. Dieses der Natur inhärente mathematische Verhältnis ist der Schlüssel zu ästhetischer Ausgewogenheit und das Herzstück des Designs eines jeden Aston Martin. Das perfekte Verhältnis einzelner Proportionen des Autos lässt absolute Schönheit entstehen.



Reichman erklärt:

„Jedes Designdetail eines Aston Martin wird durch seine Proportionen definiert. Unser Ziel ist dabei stets das Optimum – der Goldene Schnitt. Es ist diese Kraft, die uns bei der Erschaffung absoluter Schönheit leitet, und um das zu erreichen, müssen wir unser Können, unsere Leidenschaft und unsere Erfahrung vereinen. Das Zusammentreffen mit Ron eröffnet neue Perspektiven, es ist sehr inspirierend und bereichernd. Dieser wunderbar ausgewogene Whisky ist ein perfekter Ausdruck unserer harmonischen Zusammenarbeit.“



Bei Bowmore wird während des gesamten Herstellungsprozesses jede einzelne Komponente perfekt aufeinander abgestimmt – von der Fassauswahl bis hin zum Blending. Ron Welsh, Master Blender bei Bowmore, erklärt:

„Inspiriert von Marek und seinem Team, haben wir für diesen Whisky zum ersten Mal das Prinzip des Goldenen Schnitts angewendet, um die Aromen jedes Elements bestmöglich einzubringen und die optimalen Fässer auszuwählen, damit der Charakter des Whiskys nach unseren Vorstellungen geformt werden kann. Was zunächst völlig gegensätzlich erscheint, ist in der Tat ausgewogen und perfekt in seinen Proportionen. Die Zusammenarbeit mit Marek hat mir für die Whiskyherstellung neue Perspektiven eröffnet. Dieser Whisky feiert die Verbindung unseres Wissens und unserer Erfahrung, unserer gemeinsamen Leidenschaften, Werte und Ideen.“

Inspiriert vom Goldenen Schnitt, wurde die ideale Zusammensetzung exakt berechnet: Ein 21 Jahre alter Bowmore, gereift in First-Fill Pedro-Ximenez- und Oloroso-Sherryfässern, ist zu 61,8% enthalten. Für die verbleibenden 38,2% wurden gemäß der Berechnung Anteile älterer Reifungen, darunter ein über 35 Jahre alter Bowmore, hinzugefügt.



Auf den ersten Blick scheint es, als hätten die Schöpfer dieses Single Malts mit seinem kraftvollen, komplexen und zugleich süßen und wärmenden Charakter absolute Kontraste hervorgebracht. In Wirklichkeit aber gelang es ihnen, perfekte Proportionen und vollkommene Ausgewogenheit zu erschaffen. Eine Komposition, die ein aufregendes Geschmackserlebnis verspricht.



Kraftvoll und doch elegant, süß und zugleich würzig, mit Noten von Sherry bis Kaffee und von Honig bis Pfeffer – perfekte Proportionen verleihen der Masters‘ Selection ungeahnte Tiefe und Ausgewogenheit.



Die Bowmore Masters‘ Selection ist ab November in Deutschland erhältlich.

TASTING NOTES:

FARBE:

Mahagony

AROMA:

Süß und nussig mit Noten von Manuka-Honig und Ahornsirup, kombiniert mit Pralinen und gegrillten Haselnüssen, verbunden mit reichen Aromen von frisch gegerbtem Leder, Zigarrentabak, Süßholzwurzel, getrocknetem Thymian und Heideblüten.

GESCHMACK:

Edel-eleganter Sherry verschmilzt mit rohem Islay-Torf, während dunkle Bitterschokolade, schwarzer Pfeffer und Karamellsoße sich mit Vanille und Kaffeebohnen verbinden; Morello-Kirschen und ein Hauch von Papaya sorgen für ein fruchtiges Flair.

NACHKLANG:

Warm, süß und würzig, mit Noten von Eichenwürze, Kastaniencreme und Kokosnuss.