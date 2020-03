Exklusiv: Videoninterview mit Andrew Keegan, Powerscourt Distillery

Die irische Powerscourt Distillery steht unter der kreativen Leitung der irischen Whiskeylegende Noel Sweeney (ex-Kilbeggan Master Distiller und Master Blender sowie Gründungsmitglied der Irish Whiskey Association) und hat mit der sehr beliebten Fercullen-Serie bereits einen eigenen (gesourcten) Whiskey im Handel.

Aber natürlich will die Destillerie, die im Old Mill House des Powerscourt Estate beheimatet ist, nicht nur eingekauften Whiskey abfüllen, sondern auch in absehbarer Zukunft den eigenen Spirit als Whiskey abfüllen – und man hat sich vorgenommen, als bedeutender Player am irischen Whiskeymarkt vertreten zu sein.

Was wir uns vom eigenen Spirit erwarten dürfen und was die Brennerei auszeichnet, erfahren wir vom Supply Chain Manager Andrew Keegan, den wir auf der Village Whisky Messe in Nürnberg getroffen haben. Das Videointerview ist knapp unter fünf Minuten lang, und Sie können es obenstehend oder auf unserem Youtube-Kanal sehen. Viel Vergnügen dabei!