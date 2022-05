Eye for Spirits startet Whisky Online Kurs 2022

Ein zwölfteiliger Onlinekurs für alle, die etwas tiefer in die Materia „Whisky“ eindringen wollen, startet jetzt wieder bei Eye For Spirits. Der Kurs kostet für Schnellentschlossene bis zum 9. Mai 2022, 22 Uhr, 129 Euro – danach den regulären Preis von 169 Euro.

Was Sie sich vom Kurs erwarten können und wie man sich anmelden kann, finden Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

Whisky Online Kurs 2022 ist jetzt verfügbar

07. Mai 2022 | Diese Ankündigung hat lange gedauert. Aber jetzt freuen wir uns dir mitzuteilen, dass unser Online-Kurs, Whisky Inside, für kurze Zeit wieder verfügbar ist.

Die Anmeldung für Whisky Inside läuft vom 07. Mai 2022 bis zum 16. Mai 2022! Danach ist der Zugang auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Whisky Inside ist ein detaillierter Schritt-für-Schritt-Kurs, den wir kreiert haben, um dir zu helfen, Whisky professioneller zu verkosten und zu beurteilen. Um dir zu helfen, mehr Whisky für dein Geld zu bekommen.

Durch eine Serie von Lektionen wirst du in der Lage sein, mehr Aromen im Whisky wahrzunehmen, Fehler zu entdecken und den Ursprung von Aromen und Textur eines Whiskys besser zu verstehen.

Abschluss-Zertifikat

Skripte und Videomaterial

Anleitung für eigenes Aromen-Kit

Zusätzlich hast du Zugang zu einer Community von anderen Teilnehmern, die durch dasselbe Kursmaterial gehen wie du. Zudem bekommst du permanente Unterstützung von uns, falls du Fragen zu den Lektionen, deinen eigenen Tastings oder Seminaren hast.

Was erwartet dich bei Whisky Inside?

Wir erarbeiteten für dich 12 Lektionen.

· Das Bouquet

Lektion #1: Lerne deine Nase richtig einzusetzen

· Mundgefühl, Körper & Geschmack

Lektion #2: Wie du deinen Mund trainierst

· Viskosität & Farbe

Lektion #3: Wie du das Aussehen eines Whiskys interpretierst

· Die richtige Degustation

Lektion #4: Wie du Whisky richtig verkostest

Lektion #5: Wie du professionelle Tasting Notes schreibst Lektion #6: So erkennst du, ob dein Whisky-Fehler hat

· Woher stammen Aromen und Geschmack eines Whiskys?

Lektion #7: Wie beeinflussen Malz und Torf einen Whisky Lektion #8: Die Bedeutung der Fermentation

Lektion #9: Was du über Pot Still Destillation wissen musst

Lektion #10: Eine detaillierte Analyse der Whisky-Fassreifung

· Nachträgliche Veränderung von Whisky

Lektion #11: Wie Kaltfiltration und Farbstoff deine Wahrnehmung beeinflussen

· Whisky-Kategorien: Bekannte & Unbekannte

Lektion #12: Whisky-Kategorien: Bekannte & Unbekannte Die Lektionen selbst bestehen dabei aus mehreren Inhalten:

Mehrere Stunden Videomaterial + Skripte

Anleitung zum Aufbau von Tasting Kits zur Sensorik-Schulung

Tasting Mats (druckbare Vorlagen zur professionellen Whisky-Verkostung)

Infografiken und Poster zum Download

Um dein neuerworbenes Wissen gleich auf die Probe zu stellen, findest du im Anschluss an jede Lektion Prüfungsaufgaben.

Zudem steht dir bei jeder Lektion die Möglichkeit offen, dich an andere Kursteilnehmer oder direkt an uns zu wenden.

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen können wir dir also umgehend helfen. Außer du machst die Lektion mitten in der Nacht, dann erst am nächsten Tag 😉

Sobald du dich für Whisky Inside angemeldet hast, stehen dir sofort und unbegrenzt alle Lektionen, jegliche Downloads und alle Kursmaterialien zur Verfügung. Lebenslang

